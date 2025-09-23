◇プロ野球パ・リーグ 日本ハム-楽天(23日、エスコンフィールドHOKKAIDO)

日本ハムの宮西尚生投手がNPB史上4人目となる900試合登板を達成しました。

首位ソフトバンクを2.5ゲーム差で追っている日本ハムはホーム最終戦。3点を追う5回1死一、二塁の場面でリリーフカーに乗って登場した宮西尚生投手。楽天・宗山塁選手に四球を与えると、代打フランコ選手は犠飛で2死となったところで交代。

ベンチ前では新庄監督が出迎え、「900」の記念ボードを受け取ると、スタンドからは拍手と歓声が贈られました。

宮西投手はプロ18年目の40歳、2007年ドラフト3位で関西学院大から日本ハムに入団。プロ1年目から50試合に登板、そこから14年連続で50試合以上登板を続け、去年8月4日のソフトバンク戦ではプロ野球史上初の400ホールドを達成しました。そしてこの日、日本ハム一筋18年のベテラン左腕がプロ野球史上4人目の偉業を達成。

NPBで900登板以上を達成した選手は岩瀬仁紀さん、米田哲也さん、金田正一さんに次ぐ史上4人目の記録になります。