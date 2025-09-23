どの“トリデンテ”が一番好き? レアル指揮官アロンソ「それは非常に難しい質問だ」
レアル・マドリーのシャビ・アロンソ監督が攻撃陣について語った。23日に敵地で行われるラ・リーガ第6節レバンテ戦の前日会見でのコメントをクラブ公式サイトが伝えている。
今季就任したアロンソ監督の下、ラ・リーガ開幕5連勝で首位を快走するレアル。ここまで3トップの場合は中央にFWキリアン・ムバッペが据えられ、左をFWビニシウス・ジュニオールとFWロドリゴ・ゴエス、右をMFブラヒム・ディアスとFWフランコ・マスタントゥオーノが争う状況となっている。
アロンソ監督は会見でどの“トリデンテ”が一番好きか問われると、「それは答えるのが非常に難しい質問だ。問題に巻き込まれるかもしれないからね」と前置きし、「我々は全員を必要としているし、私は満足している。もっと良くなるはずだ」と言及。続けて「攻撃のアタッキングサードで進化し、さまざまなことにやり続ける必要がある。しかし、ベースは構築されつつあり、それはシーズンの残りに向けて強固なものになるだろう。全員が良好な状態だ」と説明した。
また、前節のエスパニョール戦(○2-0)に関して「先日はボール支配率が高かったものの、アタッキングサードでチャンスを作るのに少し苦労した。我々は話し合い、改善できる点を修正しようと試みた」と回顧。「レバンテはプレスをかけてくる可能性があり、好調なFWや、プレーにうまく参加してくるサイドの選手がいる。試合のあらゆる局面に対応できる準備をしておく必要がある」と今節の戦いを見据えた。
