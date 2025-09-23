最下位新潟が5試合ぶり勝ち点も…15位名古屋とスコアレスドロー
[9.23 J1第31節 新潟0-0名古屋 デンカS]
最下位のアルビレックス新潟のホームで行った15位・名古屋グランパスとの一戦は、0-0の引き分けに終わった。4連敗中だった新潟は5試合ぶりの勝ち点。勝ちなしは12戦に伸びた。名古屋は連勝が2でストップした。
中2日で行うリーグ戦ということもあって、新潟は前節からスタメン3人を変更。今夏加入したMF島村拓弥は移籍後初先発となった。対する名古屋もスタメン4人を変更。MF加藤玄は4月6日の湘南戦以来となる先発抜擢となった。
見せ場の少ない試合になった。立ち上がりこそ名古屋のペースで試合を進めたかに思えたが、新潟も落ち着いて名古屋の攻撃をかわしていく。スコアレスで折り返した後半、名古屋は12分からFW永井謙佑、同28分からFWキャスパー・ユンカーらを入れて攻撃意識を高めようとするが、なかなか上手くいかなかった。
一方の新潟もサイドからの崩しで名古屋ゴールに迫ろうとするが、なかなかシュートまで繋げることができない。後半34分にDF橋本健人の鋭い突破から上げたクロスをブロックしたDF藤井陽也の手に当たったのではないかとVARのチェックも入ったが、ハンドが認められることはなかった。
