歌手の倖田來未さんがインスタグラムを更新。自身の「ビューティブック」発売を記念したトークイベントのオフショット画像を公開しました。

【写真を見る】【 倖田來未 】 「あっとゆうまの2公演！！！」「とても楽しかったです！」 トークイベントでのオフショットを公開



倖田さんは、白いタンクトップにデニムのワイドパンツという爽やかな装い。







メイクアップを施されている画像では、真剣なまなざしで鏡を見つめる表情が印象的です。







鏡の前には、多くの美容アイテムが並べられており、美へのこだわりが垣間見れます。







またトークショーでの倖田さんの画像からは、熱心にファンへ語りかける様子が伝わってきます。





イベントでの自身のトーク内容について倖田さんは、「ビューティートークになっていたのか、、笑笑」としながらも、「とても楽しかったです！」と振り返っています。









そして倖田さんは「あっとゆうまの、2公演！ありがとうございました！！！」と、トークイベントを終え、感謝の言葉を綴っています。









【担当：芸能情報ステーション】