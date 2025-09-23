森崎ウィン＆向井康二、お互いが演じた役の“愛おしさ”告白 『（LOVE SONG）』特別インタビュー映像解禁
森崎ウィンとSnow Manの向井康二がダブル主演する日タイ共同制作映画『（LOVE SONG）』より、森崎と向井がお互いの“愛おしさ”を告⽩する撮影現場特別インタビュー映像が解禁された。
【動画】森崎と向井がソウタとカイのそれぞれの魅力を語りつくす！ 『（LOVE SONG）』撮影現場特別インタビュー映像
世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手がけたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとる本作は、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命をつなぐ“ピュアラブストーリー”。異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点で描き出す。
昨年、3週間に及ぶタイでの撮影を敢行した本作。クランクインから1週間後、2人が撮影の合間に収録した特別インタビュー映像が解禁された。それぞれが演じたキャラクターや共演者、さらに注目シーンなどについて、ありのままに語っている。
森崎演じるソウタのキャラクターについて、2人は「存在がかわいい」で見事に一致。森崎は「脚本を読んで（自分の役を）かわいいなって思いながら、自分、できるのかな」と不安だったという。チャンプ監督が提示したソウタのキャラクター像は“几帳面”。衣類をきっちり畳み、使った物は元の場所に戻す、ルーティンを崩さない人物像だ。森崎は「僕は真逆で几帳面じゃないから、その（衣類をたたむ）シーンだけは何度も撮り直した」と大笑い。
向井も、自身が演じたカイがソウタに「惚れた理由がわかる。几帳面だけどおっちょこちょい。完璧じゃないところが愛されるポイント」と告白。すると森崎も「唯一ソウタが（安心できるのは）カイの前なのかな。カイの前にいると、口角が急に上がる瞬間がある」と、ソウタが好きな人の前だけで見せる“かわいさ”を明かしている。
続いて、共演者で印象に残っていることを聞かれると、最初に名前を挙げたのは2人にとって“大ベテランの大スター”であるジン役の及川光博。“ミッチーさん”とすでに呼んで仲良くしている向井に対し、まだ“及川さん”としか呼べていない森崎は嫉妬しつつも、自分は“ウィンウィン”と呼ばれていると自慢げに語った。
過酷な撮影でも何も文句を言わない及川を見て、向井は「より好きになった」とコメント。森崎も人生の相談を持ちかけた時に「疲れているにも関わらず、ちゃんと一つ一つ深く答えてくださって。“ミッチーさん”と共演できたことは大きい」と敬意を口にした。
また、話題はタイキャストにも及び、向井は撮影中のエピソードを披露。撮影の合間に交わしていた会話とは？ ぜひ本映像でチェックしてほしい。
見どころシーンとして、カイがついに“未完成の曲”をソウタの前で歌うライブシーンを挙げた2人。森崎が「（向井が）めっちゃくちゃかっこいい。Snow Manの向井康二じゃ見られない表情を見れる！ こんな表情する？ って思う」と興奮気味に語ると、向井も「Snow Manを忘れながら撮ってます」と手応えをにじませた。ソウタとカイにとっても大事な瞬間となる、劇中で披露される圧巻のライブシーン。ぜひ劇場でその感動を体感してほしい。
最後に2人から「（皆さんのお気に入りのシーンは）映画館で見つけてください！」とメッセージが投げかけられ、インタビュー映像は締めくくられた。
映画『（LOVE SONG）』は、10月31日より全国公開。
