瀬名ちひろ、美デコルテ輝く オールホワイトコーデで登場【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」が9月23日に東京・日本工学院アリーナにて開催され、kawaiiサウンドクリエイター・瀬名ちひろが出演した。
【写真】瀬名ちひろ、美デコルテ輝く
アイドルグループやインフルエンサーとしての活動を経て2024年12月にセルフプロデュースのシングル『ばず らいふ イヤー！』でデビュー。スタイリッシュなシルエットにアンニュイで透明感のある歌声で注目を集める瀬名。
モデルプレスステージのトップバッターを飾り、オールホワイトの綺麗めスタイルで堂々ウォーキング。タンクトップからは美しいデコルテを披露し、美しいスタイルを際立たせていた。
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆瀬名ちひろ「STARRZ TOKYO」で美デコルテ輝く
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
