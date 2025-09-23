話題のTikTokerがリアルイベント初登場 きゃにょん（CANYONG）スラリ美脚披露【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】次世代のエンタメカルチャーを体感できる大型イベント「STARRZ TOKYO 2025」が9月23日に東京・日本工学院アリーナにて開催され、きゃにょん（CANYONG）が出演した。
【写真】“TikTokで話題”きゃにょん、ミニスカで美脚披露
TikTokフォロワー60万超、日本のみならず海外でもバズっているきゃにょんは、今回初めてのイベント出演。
モデルプレスステージのトリを飾り、リボンが付いた白ニットに黒のミニスカートを合わせたガーリーなモノトーンコーデで登場。ミニスカートからは美しい脚を披露し、会場を魅了した。
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“TikTokで話題”きゃにょん、ミニスカで美脚披露
◆きゃにょん「STARRZ TOKYO」で美脚披露
TikTokフォロワー60万超、日本のみならず海外でもバズっているきゃにょんは、今回初めてのイベント出演。
モデルプレスステージのトリを飾り、リボンが付いた白ニットに黒のミニスカートを合わせたガーリーなモノトーンコーデで登場。ミニスカートからは美しい脚を披露し、会場を魅了した。
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】