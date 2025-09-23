ドジャースは残り6試合

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は今季ここまで53本塁打をマーク。投手としても復帰したシーズンで、1番打者としてチームをけん引している。特筆すべきは得点数。両リーグ断トツの「141」をマークしているが、2000年以降の最多記録を更新するのは容易ではなさそうだ。

昨季記録した自己最多の54本塁打にあと1本と迫っている大谷。シュワーバー（フィリーズ）と並んでリーグトップとなっている。打点は99で、シュワーバー（129打点）とは30もの差がついているものの、141得点は両リーグ通じてトップ。2位のジャッジ（ヤンキース）が130で、11もの差をつけている。

球団公式メディア「ドジャー・インサイダー」によると、シーズン140得点に到達したのは直近20年で大谷がメジャー3人目。他の達成者として2023年のロナルド・アクーニャJr.（149得点）と2007年の「Aロッド」ことアレックス・ロドリゲス（143得点）を紹介している。

シーズン得点の近代大リーグ記録は、1921年にベーブ・ルースが残した177得点。ただ上位に並ぶのは1930年代までの記録だ。2000年以降に絞ると、ジェフ・バグウェル（2000年）が残した152得点がトップ。それ以前の150得点は、1949年テッド・ウィリアムス（150得点）までさかのぼる。達成すれば過去76年で3人目。残り6試合で9得点はかなりハードルが高いが、どこまで記録を伸ばせるかも注目ポイントになりそうだ。



