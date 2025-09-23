アイドル卒業→多彩な活躍の西村歩乃果、同棲感あふれるグラビアで魅了
アイドルを経て、現在は俳優やモデル、YouTubeを中心に活躍中の西村歩乃果が、22日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場した。
【写真】色っぽい！同棲感あふれるグラビアを披露した西村歩乃果
西村は、ラストアイドル卒業後は「オオカミちゃんには騙されない」（Netflix）出演やYouTubeでの活動で話題を集める。現在はゲーミングチーム「UNLIMIT」の一員としても活躍中している。
7ページにわたるグラビアで「同棲感」をテーマに、近い距離感で彼女の魅力に迫っている。インタビューではアイドル時代はNGにしていた「演技の仕事」に挑戦した理由、これからの展望を語っている。
同号には、沢美沙樹、古畑奈和、相川暖花、さかいゆりや、水瀬陽菜乃らが登場する。
