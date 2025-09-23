女性29歳、スーパーの店長と浮気。証拠LINEを見た夫が放った驚きの一言――仰天ニュース特報
大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2023年3月20日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
結婚して三年目の42歳の夫がいる岡田杏奈さん（仮名・29歳）。子どもはなし。夫がもともと淡泊だったせいで、結婚してすぐにレスに。その寂しさを埋めるために近所のスーパーのパートとして働き出し、そこで店長と男女の関係に。関係を続けていくうちに夫にバレてしまうが、予想外の展開が……。
◆結婚してすぐに夫とはレスに
「まさか、浮気をしたことで結果的に家庭円満になるとは思いませんでした」
晴れやかな表情で話し出したのは、コンビニでパートをしているという岡田杏奈さん（仮名・29歳）。
「私と夫は、マッチングアプリで出会いました。私は昔から年上の男性が好きだったので、夫との年齢差は気になりませんでしたね。夫は、年齢のわりに身だしなみに気を遣っているし、経済力も包容力もあるんです。夫も私のことをすごく気に入ってくれて。結婚するのはすぐのことでした」
それが三年前ぐらいのことだったという。二人は仲良く結婚生活を送っていたが、一つ重大な問題があった。結婚してすぐに、レスになってしまったのだ。
「夫は元から淡泊な人だったんですよね。それに、夜のほうは年齢のわりにあまりうまくなくて（苦笑）。私のほうも自然と求めなくなりました。子どもはお互い、あまり考えていなかった、という理由もあります」
◆寂しさを埋めるためにパート先で…
とはいえ、杏奈さんにはまだまだ性欲はあった。その寂しさを埋めたいという理由もあり、近所のスーパーでパートをはじめたのだという。
「結婚していわゆる寿退社をしたので、やることがなくて暇だったんですよね。そんなの贅沢な悩みだと言われるかもしれないですが、毎日毎日家事だけやって、家にずっといると気が狂いそうになってしまって……。一人で性欲を処理していると、自分って惨めだな、としか考えられなくなった、ということもあります。ちょうど近所のスーパーでパートを募集していたので、これだ！ と思いました」
幸い、旦那さんはパート勤めをすることを快諾。そこで、杏奈さんは相手と出会う。
「スーパーの店長だったんですが、まだ三十代前半で、若々しくてイケメン。お客さんからも連絡先を聞かれているほどでした。パート仲間と、『店長とだったらしたいよね』と話していました」
さすがに最初は冗談でしたけどね、と笑う杏奈さん。ところが、実際にチャンスが訪れることになる。
「店長が、個人的にLINEを送ってくるようになったんです。なんでも、店長は奥さんとレスで悩んでいるということで……。思わず共感してしまい、私もですと送ったら、態度が変わりました。『なら、お互いの寂しさを埋めることが必要だね』って。それから男女の仲になるまで、時間はかかりませんでした」
◆店長の自家用車の車内で…
遠くのラブホテルに行くこともあったが、ときには店長の自家用車の車内で行為に及ぶこともあったというのだから、大胆だ。
「でも、やっぱりバレちゃうものですね。店長とのLINEを夫に見られて、これはどういうことだと問い詰められました」
そこで、なんと杏奈さんは逆切れしたのだという。
「『あんたがヤらせてくれないからでしょ!!』って（笑）。もう、離婚覚悟でしたけどね。それだけ、私にとってレスはつらいことだったんです」
◆逆ギレした妻に対して夫は
それに対して、旦那さんは予想外の反応を返す。
「『そうだよな。俺が悪かった。でも、杏奈が異性にそういう対象としてまだまだ見られているなんて、正直、うれしいよ。これからは俺が頑張るから、もうそいつとの関係は終わりにしてくれないかな？』と、やさしく言ってくれたんです。そこでようやく罪悪感が芽生え、号泣しました。そのあとですか？ 夫とは仲直りして、今までにない激しい行為をしました（笑）」
すぐに店長とは関係を断ち、スーパーのパートからコンビニのパートに変えたという杏奈さん。なんと、「今ではかえって夫婦の絆が深まり、レスも解消された」のだとか。
「浮気も、決して悪いことばかりじゃないって言いたいです。まぁ、私の例が特殊すぎるのかもしれませんが……」
明らかに特殊な例だが、めでたしめでたし、で終われたのであればよかったのだろうか。店長の奥さんから慰謝料を請求されないことを願っておこう。
＜取材・文／日刊SPA!取材班＞
結婚して三年目の42歳の夫がいる岡田杏奈さん（仮名・29歳）。子どもはなし。夫がもともと淡泊だったせいで、結婚してすぐにレスに。その寂しさを埋めるために近所のスーパーのパートとして働き出し、そこで店長と男女の関係に。関係を続けていくうちに夫にバレてしまうが、予想外の展開が……。
「まさか、浮気をしたことで結果的に家庭円満になるとは思いませんでした」
晴れやかな表情で話し出したのは、コンビニでパートをしているという岡田杏奈さん（仮名・29歳）。
「私と夫は、マッチングアプリで出会いました。私は昔から年上の男性が好きだったので、夫との年齢差は気になりませんでしたね。夫は、年齢のわりに身だしなみに気を遣っているし、経済力も包容力もあるんです。夫も私のことをすごく気に入ってくれて。結婚するのはすぐのことでした」
それが三年前ぐらいのことだったという。二人は仲良く結婚生活を送っていたが、一つ重大な問題があった。結婚してすぐに、レスになってしまったのだ。
「夫は元から淡泊な人だったんですよね。それに、夜のほうは年齢のわりにあまりうまくなくて（苦笑）。私のほうも自然と求めなくなりました。子どもはお互い、あまり考えていなかった、という理由もあります」
◆寂しさを埋めるためにパート先で…
とはいえ、杏奈さんにはまだまだ性欲はあった。その寂しさを埋めたいという理由もあり、近所のスーパーでパートをはじめたのだという。
「結婚していわゆる寿退社をしたので、やることがなくて暇だったんですよね。そんなの贅沢な悩みだと言われるかもしれないですが、毎日毎日家事だけやって、家にずっといると気が狂いそうになってしまって……。一人で性欲を処理していると、自分って惨めだな、としか考えられなくなった、ということもあります。ちょうど近所のスーパーでパートを募集していたので、これだ！ と思いました」
幸い、旦那さんはパート勤めをすることを快諾。そこで、杏奈さんは相手と出会う。
「スーパーの店長だったんですが、まだ三十代前半で、若々しくてイケメン。お客さんからも連絡先を聞かれているほどでした。パート仲間と、『店長とだったらしたいよね』と話していました」
さすがに最初は冗談でしたけどね、と笑う杏奈さん。ところが、実際にチャンスが訪れることになる。
「店長が、個人的にLINEを送ってくるようになったんです。なんでも、店長は奥さんとレスで悩んでいるということで……。思わず共感してしまい、私もですと送ったら、態度が変わりました。『なら、お互いの寂しさを埋めることが必要だね』って。それから男女の仲になるまで、時間はかかりませんでした」
◆店長の自家用車の車内で…
遠くのラブホテルに行くこともあったが、ときには店長の自家用車の車内で行為に及ぶこともあったというのだから、大胆だ。
「でも、やっぱりバレちゃうものですね。店長とのLINEを夫に見られて、これはどういうことだと問い詰められました」
そこで、なんと杏奈さんは逆切れしたのだという。
「『あんたがヤらせてくれないからでしょ!!』って（笑）。もう、離婚覚悟でしたけどね。それだけ、私にとってレスはつらいことだったんです」
◆逆ギレした妻に対して夫は
それに対して、旦那さんは予想外の反応を返す。
「『そうだよな。俺が悪かった。でも、杏奈が異性にそういう対象としてまだまだ見られているなんて、正直、うれしいよ。これからは俺が頑張るから、もうそいつとの関係は終わりにしてくれないかな？』と、やさしく言ってくれたんです。そこでようやく罪悪感が芽生え、号泣しました。そのあとですか？ 夫とは仲直りして、今までにない激しい行為をしました（笑）」
すぐに店長とは関係を断ち、スーパーのパートからコンビニのパートに変えたという杏奈さん。なんと、「今ではかえって夫婦の絆が深まり、レスも解消された」のだとか。
「浮気も、決して悪いことばかりじゃないって言いたいです。まぁ、私の例が特殊すぎるのかもしれませんが……」
明らかに特殊な例だが、めでたしめでたし、で終われたのであればよかったのだろうか。店長の奥さんから慰謝料を請求されないことを願っておこう。
＜取材・文／日刊SPA!取材班＞