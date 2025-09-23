Instagramで話題になっているのは、大柄なトイプーさんに、ビビりなチワワさんが心を開いて行く様子。2匹の心温まるやり取りは記事執筆時点で2万回再生され、「安全な熊さんww」「穏やかでいい子すぎる」など多くのコメントが寄せられています。

【動画：小型犬と仲良くなりたいワンコ→怖がられてうまくいかずに…思わずほっこりする『尊い光景』】

小さなチワワさんと友達になりたいワンコ

Instagramのリールに登場したのは、4歳のトイプードル「ぷぅ太郎」くん。あだ名は「ぷぅー」くんです。懐っこく穏やかな性格のぷぅーくんは、朝のお散歩で会うチワワの「マイロ」ちゃんと仲良くなりたくてたまらない様子。

…が、ここでひとつ問題が。ぷぅーくん、トイプードルにしてはかなり大柄で、ふわっふわの毛に包まれたその姿は、もはや“クマさん”のよう。その圧にビビってしまったマイロちゃんは、ぷぅーくんが近づこうとするたびに全力で逃げ出してしまったといいます。

少しずつ縮まる距離

そんな中、あきらめずに何日も会い続けていくうちに、変化が。毎回優しく、穏やかに接してくれるぷぅーくんの姿に、マイロちゃんも次第に心を開いていきます。「この子、実は安全なクマさんなのかも……？」と気づいたのか、前のように逃げ出すこともなく、ちょっと距離をとりつつも落ち着いて並んでいられるように。

ついに心を許したサインが…！

日を追うごとにふたりの距離はどんどん縮まり、ついにはマイロちゃんの方から、ぷぅーくんのお尻をクンクン……！ワンコ界では「仲良くしたいよ」の大事なごあいさつです。

さらに顔を近づけてのご対面もできるようになったそうで、マイロちゃんのお母さんいわく「顔と顔を合わせるなんて、めちゃくちゃ珍しい」とのこと。警戒心の強かったマイロちゃんが、ここまで心を開いたのは、やっぱりぷぅーくんのやさしさがあってこそ。体格差のあるふたりが、そっと寄り添う姿が尊すぎて、癒されます。

2匹は今では並んでお散歩を楽しめるほどの仲良しに。ぷぅーくんにとって、かけがえのないお友達ができたようです。

ぷぅーくんとマイロちゃんが友情を育んでいく様子は、 Instagramで2万回再生され、話題に！コメント欄には「会うたびに優しくて、大丈夫だって伝わったんだね」「2匹のサイズの違いが可愛すぎる」「お友達になれてよかった」といった声が寄せられました。

Instagramアカウント『pupupupuputa』さまでは、モッコモコの「デカプー」ぷぅーくんの、微笑ましい日常が投稿されています。ビジュはクマ、中身は天使なぷぅーくんが気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「pupupupuputa」さま

執筆：松川鈴

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。