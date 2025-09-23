Ž¢²ÈÂ²¤òÌò°÷¤Ë¤¹¤ëŽ£¤Ï¾®¶â»ý¤Á¤ÎÀáÀÇË¡¡Ä½êÆÀÀÇŽ¤ÁêÂ³ÀÇ¤ò·àÅª¤Ë°Â¤¯¤¹¤ëÂçÉÙ¹ë¤Î"¤¹¤´¤¤ÀáÀÇ½Ñ"
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÉÚÅÄÏÂÀ®¡ØÀ¤³¦¤ÎÂçÉÙ¹ë¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¤ÎÅ¯³Ø¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£1²¯±ß¤Î¸½¶â¤òÅÚÃÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ñ»º¤ò2³ä°µ½Ì
ÉÔÆ°»º¤òÇã¤Ã¤Æ
°ìÈÌ¿Í¤Ï¡¢
¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤Ë¤¹¤ë
¾®¶â»ý¤Á¤Ï¡¢
»ñ»º¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤¹¤ë
ÂçÉÙ¹ë¤Ï¡¢
»ñ»º¤ò°µ½Ì¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ï¼ê·ø¤¤±¿ÍÑÊýË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÀÇÀ©¾å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½êÆÀÀÇ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¸ÇÄê»ñ»º¤Ç¤¢¤ë¾åÊª¡Ê·úÊª¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢¼ÂÀª²Á³Ê¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¹ñ¤ÎÄê¤á¤Ë¤è¤Ã¤ÆËèÇ¯¸º²Á½þµÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ÊÉ¾²Á³Û¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÇäµÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿¤âÂ»¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸º²Á½þµÑ¤µ¤ì¤¿Ê¬¤Ï¡ÖÂ»¶â¡×¤È¤·¤Æ·×¾å¤Ç¤¡¢³ÎÄê¿½¹ð¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë½êÆÀ¤¬1000Ëü±ß¤Î¿Í¤¬½êÍ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬100Ëü±ß¸º²Á½þµÑ¤µ¤ì¤¿¤é¡¢1000Ëü¤«¤é100Ëü¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿900Ëü¤ò¤½¤ÎÇ¯¤Î½êÆÀ¤È¤·¤Æ¿½ÀÁ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤¬¸º¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³»ÙÊ§¤¦ÀÇ¶â¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¢Ã»´ü´Ö¤Ç»ñ»º¤Î°µ½Ì¤¬¤Ç¤¤ë
¡ÖÏ©Àþ²Á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹ñÀÇÄ£¤¬Äê¤á¤¿³ÆÅÚÃÏ¤ÎÊ¿ÊÆÃ±²Á¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¤è¤ê¤â°Â¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì²Á³Ê¤ÎÌó8³Ý¤±ÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¤â¤·1²¯±ß¤ÇÅÚÃÏ¤òÇã¤¦¤ÈÏ©Àþ²Á¤Ï8000Ëü±ß¡£ÁêÂ³ÀÇ¤Ï¤³¤Î8³Ý¤±¤µ¤ì¤¿Ï©Àþ²Á¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê1²¯±ß¤Î¸½¶â¤òÅÚÃÏ¤ËÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢»ñ»º¤ò2³ä°µ½Ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»ñ»º²È¤¬ÈÕÇ¯¤ËÅÚÃÏ¤òÇã¤¤µù¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¤³¤³¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤³¤Î¹Ô°Ù¤Ï¹çË¡¤Ç¡¢Ï©Àþ²Á¤¬¼ÂÀª²Á³Ê¤è¤êÄã¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÅÚÃÏ¤ÏÇä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤ËÇä¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ®Æ°À¤ÎÄã¤µ¤«¤éÂ¿¾¯²ÁÃÍ¤Ï²¼¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹ñÂ¦¤ÎÇÛÎ¸¤Ç¤¹¡Ê¼ÂºÝ¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢ÅÚÃÏ¤ÏÇã¤¤¼ê¤¬¤¹¤°¸«¤Ä¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç½½Ê¬¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤Þ¤¿Àè¤Û¤É¾åÊª¤Î¸º²Á½þµÑ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢·úÊª¤ÎÉ¾²Á³Û¤âÇ¯¿ô¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÀÇ¤Ï·úÊª¤Ë¤âÅöÁ³¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤â¼ÂÀª²Á³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸º²Á½þµÑ¸å¤Î¸ÇÄê»ñ»ºÉ¾²Á³Û¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÝÀÇ¤ò¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤â»ñ»º¤¬°µ½Ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Î®Æ°À¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤Ï¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤ë
£Âß¤·½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë»ñ»º¤ò°µ½Ì¤Ç¤¤ë
¼ÂÀª²Á³Ê¤ÈÉ¾²Á³Û¤Îº¹³Û¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Êª·ï¤òÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£Â¾¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÊª·ï¤ÏÇä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤âÆþµï¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤ÊÊ¬¡¢Î®Æ°À¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤Ï¤µ¤é¤Ë²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
1²¯±ß¤ÇÊª·ï¤òÇã¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤òÂß¤·½Ð¤¹¤È¡¢É¾²Á³Û¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÙÍµÁØ¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·Ð±Ä¤ä¥¢¥Ñ¡¼¥È·Ð±Ä¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿»ñ»º°µ½Ì¸ú²Ì¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¤¡ÖÉÔÆ°»º¾®¸ý²½¾¦ÉÊ¡×¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ç»ñ»º¤ò°µ½Ì¤Ç¤¤ë
¤Þ¤¿¡ÖÉÔÆ°»º¾®¸ý²½¾¦ÉÊ¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º¾®¸ý²½¾¦ÉÊ¤È¤Ï¡¢ÅÔ¿´¤Î¥Ó¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹â³Û¤ÊÉÔÆ°»º¤ò¡¢°ì¸ý100Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¾®¸ý²½¤·¡¢²ÈÄÂ¼ýÆþ¤Ê¤É¤òÅê»ñ³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¾¤Ë100²¯±ß¤ÎÉÔÆ°»º¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ò1Ëü¸ý¤ËÊ¬¤±¤Æ100Ëü±ßÃ±°Ì¤Ç½êÍ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÎºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢½Ð»ñ¤·¤¿»ý¤ÁÊ¬¤ÎÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á³Û¤òÂç¤¤¯°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¢¤Ç¤âÀâÌÀ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¸½¶â¤È°ã¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º¤ÎÉ¾²Á³Û¤¬¡ÖÏ©Àþ²Á¡×¤Ê¤É¤Ç·×»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¢£ÁêÂ³ÀÇ¤¬2²¯±ß¸º¤Ã¤¿ÉÙÍµÁØ¤â
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ï¥Õ¥í¡¼¡Ê½êÆÀ¡Ë¾å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¡Ê»ñ»º¡Ë¾å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡Ê»ñ»º°µ½Ì¸ú²Ì¡Ë¤¬¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¸½Ìò»þÂå¤ËÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤È¤ÏÌµ±ï¤À¤Ã¤¿ÂçÉÙ¹ë¤Ç¤â¡¢ÀÇ¶âÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤ÇÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¤¹¤ë²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë¤è¤ë»ñ»º°µ½Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤¬5²¯±ß¤«¤é3²¯±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÇÉ¬¤ºÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤Û¤É¹â¼ûÍ×¤ÎÊª·ï°Ê³°¤Ï¡ÊÉ¾²Á³Û¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ë¼ÂÀª²ÁÃÍ¤¬¤¹¤°¤Ë²¼¤¬¤ëÀ¼Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢»ñ»º¤ÎÂç¤¤¤¿Í¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐºÇÂç55¡ó¤Î»ñ»º¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ§¼ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉÔÆ°»º²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢ÀÇ¶âÂÐºö¤Î¸ú²Ì¤ÎÊý¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÆóÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤
¢£¾å¾º·¹¸þ¤Î½êÆÀÀÇ¡¦ÁêÂ³ÀÇ¤È¡¢²¼¹ß·¹¸þ¤ÎË¡¿ÍÀÇ¤Îº¹¤òÍøÍÑ
°ì²È¤Î»ñ»º´ÉÍý¤Ï
°ìÈÌ¿Í¤Ï¡¢
¸ýºÂ¤Ë»ñ»º¤òÆþ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·
¾®¶â»ý¤Á¤Ï¡¢
¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¤Ç²ÈÂ²¤ò¸Û¤¦
ÂçÉÙ¹ë¤Ï¡¢
»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë
ÂçÉÙ¹ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡Ö»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¼ÂÂÖ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤ä¤é¥°¥ì¡¼¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢·è¤·¤Æ²ø¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ñ»º±¿ÍÑ¤Î³Û¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¶ä¹Ô¤«¤é¡Ö»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤ÈÂÇ¿Ç¤¬¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂçÉÙ¹ë¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£
»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÌÜÅª¤Ï¤º¤Ð¤ê¡¢ÀÇ¶âÂÐºö¤Ç¤¹¡£
Ì¾ÌÜ¾å¤Ï¡ÖÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ä³ô¼°Åê»ñ¤Ê¤É¤Î´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ê¤¦²ñ¼Ò¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ»ñ»º¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤è¤êË¡¿Í¤¬½êÍ¤¹¤ë·Á¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤¬ÀÇÀ©¾å¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡Ö´ÉÍý¡¦±¿±Ä¡×¤Î¤ß¤ò¹Ô¤Ê¤¦·ÁÂÖ¤È¡¢»ñ»º¤ò´Ý¤´¤È¡ÖÊÝÍ¡×¤¹¤ë·ÁÂÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°¼Ô¤ÏÀÇ¶âÂÐºö¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸å¼Ô¤òÁ°Äó¤ËÏÃ¤ò¤¹¤¹¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ë¡¿ÍÀÇ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ë¤è¤ëÀÇ¶âÂÐºö
¸Ä¿Í¤ÇÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸Ä¿Í½êÆÀÀÇ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¹âÀÇÎ¨¤Ï½»Ì±ÀÇ¤È¹ç¤ï¤»55¡ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤òË¡¿Í¤ÎÊÝÍ¤ËÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¼ýÆþ¤Ë¤«¤«¤ëÀÇ¶â¤ÏË¡¿ÍÀÇ¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¸½ºß¡¢¼Â¸úÀÇÎ¨¤Ï30¡óÁ°È¾¤Ç¤¹¡ÊË¡¿Í¤ä¤½¤ÎÂ¾¶èÊ¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥ì¤¢¤ê¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢À¯ÉÜ¤Ï´ë¶È¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤³¿ôÇ¯¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤ò²¼¤²¤ëÊý¸þ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¾º·¹¸þ¤Î½êÆÀÀÇ¡¦ÁêÂ³ÀÇ¤È¡¢²¼¹ß·¹¸þ¤ÎË¡¿ÍÀÇ¡£
¤½¤Îº¹¤òÍøÍÑ¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë¡¿Í¤Ë¤¹¤ì¤Ð¸Ä¿Í¤Î¤È¤¤Ç¤ÏÅ¬±þ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÐÈñ¤ò·×¾å¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÀÇ¶â¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¤â¤Á¤í¤óË¡¿Í¤Î±¿±Ä¤Î¤¿¤á¤Î·ÐÈñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ë¡£
Ìò°÷Êó½·¤äÂà¿¦¶â¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¼«Âð¤Î²ÈÄÂ¤Î°ìÉô¤ò¼ÒÂðÊä½õ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç·ÐÈñ¤Ë¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ç·ÀÌó¤¹¤ëÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ìÉô¤Ê¤É¤â·ÐÈñ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£²ÈÂ²¤ò½¾¶È°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ìò°÷¤È¤·¤Æ¸Û¤Ã¤Æ½êÆÀÊ¬»¶
¢Ìò°÷Êó½·¤Ë¤è¤ëÀ¸Á°Â£Í¿
»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢½êÆÀ¤ò²ÈÂ²¤ÇÊ¬»¶¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Î¾¿Æ¡¢±ü¤µ¤ó¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤É¤ò¡ÖÌò°÷¡×¤Ë¤·¤ÆÊó½·¤òÊ§¤¨¤Ð¡¢¸Ä¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ç²Ô¤°¤è¤ê½êÆÀÀÇ¤ÎÌÌ¤ÇÍÍø¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤òÌò°÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½¾¶È°÷¤È¤·¤Æ¸Û¤Ã¤Æ½êÆÀÊ¬»¶¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¾®´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤¬ÂçÀª¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¶ÐÌ³¼ÂÂÖ¤ÈÊó½·³Û¤¬ÉÔÄà¤ê¹ç¤¤¤À¤ÈÀÇÌ³½ð¤«¤é»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¿Í´Ö¤òÌò°÷¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·»ñ»º´ÉÍý²ñ¼Ò¤¬¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿¤é²ÈÂ²¤Î»ñ»º¤´¤È¼è¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËÌò°÷¤Ë·ìÂ²¤ò¿ø¤¨¤ëÈ½ÃÇ¤Ï»ê¶Ë¿¿¤ÃÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ë²ÈÂ²¤ËÌò°÷Êó½·¤Î·Á¤Ç¼ýÆþ¤òÊ¬ÇÛ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À¸Á°Â£Í¿¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êó½·¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤òÊ§¤¦¤È¤¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤¬»ñ»º¤Î¸½¶â²½¤ËËÛÁö¤¹¤ë¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£Ë¡¿Í¤´¤È·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÁêÂ³ÂÐºö
¸Ä¿Í¤ÇÊÝÍ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÉÔÆ°»º¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁêÂ³ÀÇ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤ÇË¡¿Í¤´¤ÈÁêÂ³¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤Î²ñ¼Ò¤Î³ô¼°²ÁÃÍ¤ò¤â¤È¤ËÁêÂ³ÀÇ¤ò»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤Ï¡ÖÎà»÷¶È¼ïÈæ½àÊý¼°¡×¤È¡Ö½ã»ñ»º²Á³ÛÊý¼°¡×¤Î2¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¸·Ì©¤Ë¤Ï3¤Ä¤Ç¡¢¡ÖÇÛÅö´Ô¸µÊý¼°¡×¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¾ÊÎ¬¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£
¤«¤Ê¤ê¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤òÍ×¤¹¤ë¤Î¤Ç¾Ü¤·¤¯¤Ï²òÀâ¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢Á°¼Ô¤Ï´ë¶È¤Î½ãÍø±×¤òÃæ¿´¤Ë·è¤á¤ëÊý¼°¤Ç¡¢¸å¼Ô¤Ï¤½¤Î²ñ¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë½ã»ñ»º¤ò¤â¤È¤Ë»»½Ð¤¹¤ëÊý¼°¤Ç¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊË¡¿Í¤Î¾ì¹ç¤Ï¸å¼Ô¤¬Å¬±þ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÀÇ¶â¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤à¤·¤íÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÇÍý»Î¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤È¤Ë»ñ»º¤Î³ä¹ç¤òÄ´À°¤¹¤ì¤ÐÁ°¼Ô¤¬Å¬±þ¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼êÃÊ¤Ç»ñ»º¤ò°µ½Ì¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÉÔÆ°»º²ÁÃÍ¤è¤ê¤â°Â¤¤É¾²Á³Û¤ÇË¡¿Í¤´¤È»ñ»º¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼êË¡¤ÏÈó¾ï¤ËÊ£»¨¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤Î½õ¸À¤Ê¤·¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤ºÀÇÍý»Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤¿¥×¥í¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¶Ä¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÇ¶âÂÐºö¤ò¤¹¤ë
----------
ÉÚÅÄ ÏÂÀ®¡Ê¤È¤ß¤¿¡¦¤«¤º¤Þ¤µ¡Ë
ZUU¼ÒÄ¹·óCEO
¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£°ì¶¶Âç³Øºß³ØÃæ¤ËITÊ¬Ìî¤Çµ¯¶È¡£2006Ç¯Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÌîÂ¼ëú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£ËÜ¼Ò¤ÎÉÙÍµÁØ¸þ¤±¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ð¥ó¥¥ó¥°¶ÈÌ³¡¢ASEANÃÏ°è¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬Ã´ÅöÅù¤Ë½¾»ö¡£2013Ç¯3·î¤ËÌîÂ¼ëú·ô¤òÂà¿¦¡£Æ±Ç¯4·î¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒZUU¤òÀßÎ©¤·ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
----------
¡ÊZUU¼ÒÄ¹·óCEO ÉÚÅÄ ÏÂÀ®¡Ë