TRFのSAM（63）が23日、カンテレの情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。情報番組のコメンテーターをそつなくこなした。

ダンサーとして、音楽番組やバラエティー番組への出演はあっても、お昼の情報番組への出演は珍しい印象のSAM。番組MCの青木源太アナウンサーは「あのSAMさんが『とれたてっ』に来てくれましたよ」と紹介し、火曜レギュラーを務めるブラックマヨネーズ吉田敬も「違和感が半端ないですね」と笑った。

この日、自民党総裁選（10月4日投開票）立候補者の共同記者会見、公開討論会が行われた。吉田が「せっかくなんでSAMさんに聞いていきたい」と話題をSAMに振ると、SAMは「今、少数与党になった自民党がここでいかに返り咲くか、大事な総裁選だと思う。政策がはっきりしている人がいいかな。ぼんやりしてなくて、細かく政策を出している人がいい」と持論を展開。

総裁選のテーマに「＃変われ自民党」が掲げられていることについて「ここで変わらなかったらまずいんじゃないですか。大分岐点だと思います」と語った。

また、シニア層が栄養不足に陥っているという特集では、SAMが考案したシニア向けダンスを共演者に実践した。

エンディングでは、好きな食べ物を聞かれ「肉全般好きなんですけど、焼き肉ですかね。特にタン」。Aぇ！group末澤誠也から「SAMさん、ぜひ。楽しみにしてます」と食事をおねだりされると、「OK」と快く応じていた。