“秋元康氏プロデュースアイドル”Rain Tree、コール＆レスポンスで盛り上げる デビュー曲から最新曲まで多彩な魅力【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】秋元康氏プロデュース・17人組アイドルグループ・Rain Treeが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
【写真】秋元康プロデュースアイドル、ミニスカから美脚スラリ
アイドルプロジェクト「IDOL3.0 PROJECT」のファイナリストで結成された彼女たちは、1曲目の「3秒ルール」で会場の熱気を一気に高め、「つまり」ではノスタルジックな雰囲気で魅了した。
自己紹介を終えると、デビュー曲である「I L U（short ver.）」で歌声を響かせる。ラストにはキャッチーな最新曲「恋愛変格活用」をコール＆レスポンスで盛り上げ、笑顔でステージを後にした。
M1.3秒ルール
M2.つまり
M3.I L U（short ver.）
M4.恋愛変格活用
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】秋元康プロデュースアイドル、ミニスカから美脚スラリ
◆Rain Tree「STARRZ TOKYO」で4曲パフォーマンス
アイドルプロジェクト「IDOL3.0 PROJECT」のファイナリストで結成された彼女たちは、1曲目の「3秒ルール」で会場の熱気を一気に高め、「つまり」ではノスタルジックな雰囲気で魅了した。
◆Rain Tree「STARRZ TOKYO 2025」セットリスト
M1.3秒ルール
M2.つまり
M3.I L U（short ver.）
M4.恋愛変格活用
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】