22/7麻丘真央＆椎名桜月、「タイプロ」前田大翔らランウェイ登場 輝くメイクまとう 【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】秋元康総合プロデュースのもと、Sony MusicとANIPLEXがタッグを組んだ声優アイドルプロジェクト22/7（ナナブンノニジュウニ、通称「ナナニジ」）の麻丘真央と椎名桜月、「timelesz project」に参加していたソロアイドルの前田大翔が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
【写真】「タイプロ」参加者がランウェイウォーキング
麻丘はタイトなトップスに膝丈のデニムを合わせたトレンドなコーディネートをまとい、椎名は肩をチラリと見せたオーバーサイズのトップスにミニスカートを合わせたスタイルを披露。前田はキラキラとしたアイメイクを輝かせながらクールにウォーキング。「SPINNS」のステージでは、麻丘、椎名、前田のほか、MIKIYA、松原康太郎、島村雄大、深瀬美桜、大久保琉唯 、林京介、つばき（TSUBAKI）が出演した。
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆ナナニジ麻丘真央＆椎名桜月「STARRZ TOKYO」でランウェイ
麻丘はタイトなトップスに膝丈のデニムを合わせたトレンドなコーディネートをまとい、椎名は肩をチラリと見せたオーバーサイズのトップスにミニスカートを合わせたスタイルを披露。前田はキラキラとしたアイメイクを輝かせながらクールにウォーキング。「SPINNS」のステージでは、麻丘、椎名、前田のほか、MIKIYA、松原康太郎、島村雄大、深瀬美桜、大久保琉唯 、林京介、つばき（TSUBAKI）が出演した。
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】