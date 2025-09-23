踊り手グループ・アナタシア「阿修羅ちゃん」ダンスカバー 全員アクロバット披露で会場沸かす【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】6人組踊り手グループ・アナタシアが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
【写真】踊り手グループ「阿修羅ちゃん」カバー
ダンスだけでファンを魅了してきたアナタシアはAdoの「阿修羅ちゃん」を始めとする「SPEED」「劣等上等」の3曲をダンスでカバー。ダンスブレイクやアクロバットで観客を驚かせ、個性がありながらも息の合ったパフォーマンスで会場の熱気を高めた。
「劣等上等」ではそれぞれが難易度の高いアクロバットの技を披露。ハネルの「最高に楽しんでください」という言葉通り、迫力のあるパフォーマンスで会場を盛り上げた。
M1.SPEED
M2.阿修羅ちゃん
M3.劣等上等
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】踊り手グループ「阿修羅ちゃん」カバー
◆アナタシア「STARRZ TOKYO」で3曲パフォーマンス
ダンスだけでファンを魅了してきたアナタシアはAdoの「阿修羅ちゃん」を始めとする「SPEED」「劣等上等」の3曲をダンスでカバー。ダンスブレイクやアクロバットで観客を驚かせ、個性がありながらも息の合ったパフォーマンスで会場の熱気を高めた。
◆アナタシア「STARRZ TOKYO 2025」セットリスト
M1.SPEED
M2.阿修羅ちゃん
M3.劣等上等
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】