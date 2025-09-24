¡ØDEATH STRANDING¡Ù¥¢¥Ë¥á±Ç²è²½¡¢¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤¬²ò¶Ø ¨¡ ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤È¶¦Æ±À©ºî¡ØDEATH STRANDING MOSQUITO¡Ù
¥²ー¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¾®Åç½¨É×¤¬ÁÏÂ¤¤·À¤³¦Åª¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥²ー¥à¡ØDEATH STRANDING¡Ù¤è¤ê¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¶¦Æ±À©ºî¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖDEATH STRANDING MOSQUITO¡×¤¬»ÏÆ°¤·¤¿¡£ÆÃÊó±ÇÁü¤È¥Æ¥£¥¶ー²èÁü¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØDEATH STRANDING¡Ù¤Ï¡¢¥Îー¥Þ¥ó¡¦¥êー¥À¥¹¤ä¥Þ¥Ã¥Ä¡¦¥ß¥±¥ë¥»¥ó¤Ê¤ÉÀ¤³¦ÅªÌ¾Í¥¤¿¤Á¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ãー¤ò±é¤¸¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥ïー¥ë¥É¥²ー¥à¡£
¤³¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óIG¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹ Åù¤ËºßÀÒ¤·¡¢¡Ö±Ç²è HUG¤Ã¤È!¥×¥ê¥¥å¥¢♡¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥¥å¥¢ ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¥á¥â¥êー¥º¡×¤Î´ÆÆÄ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ABC ANIMATION STUDIO¤ÎµÜËÜ¹À»Ë¡£2Dºî²è¤È3DCG¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿±ÇÁüÉ½¸½¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¡¦±é½Ð²È¡£µÓËÜ²È¤Ï¡Ö¥ì¥¤¥º¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥¦¥ë¥ô¥¹/¿À¤Ê¤ÏÇÀ±¡×¡Ê2020-2022¡Ë¥¢ー¥í¥ó¡¦¥°¥¸¥³¥¦¥¹¥¡£
¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤Ï¡¢¿åÃæ¤ËÄÀ¤ó¤À¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿°ì¿Í¤ÎÃË¤¬ÌÜÁ°¤Ë²¿¤«¤ò¤ß¤Ä¤±¡¢¥¹¥Ôー¥É¤ò¾å¤²¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÊ¸»ú¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ÉñÂæ¤Ï°ìÅ¾¤·»þ±«¤Î¹ß¤ëÂçÃÏ¡£¤Þ¤ë¤Ç¥¿ー¥ë¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê½Ã¤¬Ë½¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¡¢Ëµ¤é¤Ë¤Ï¤½¤Î½Ã¤òÊá¤é¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃË¤Î»Ñ¤¬¡£
¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤ë±ÇÁü¤ÎËÁÆ¬¡¢¿åÃæ¤Ë¤¤¤¿ÃË¡Ä¡£Èà¤Ï½Ã¤òÍ¥¤·¤¯¤Ê¤Ç¤ë¤È¡¢Êá¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃË¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê²¥¤ê¤«¤«¤ë¡£²¥¤ê¹ç¤¦Æó¿Í¤Î·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤ÎºÇÃæ¡¢¤½¤ÎÁÇ´é¤âÏª¤ï¤Ë¡£¸½»þÅÀ¤ÇÃË¤¬¥µ¥à¡¦¥Ýー¥¿ー¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥º¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÏÌÀ¸À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÆó¿Í¤ÎÀµÂÎ¤È´Ø·¸¤È¤Ï¡©¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÉûÂê¡ÈMOSQUITO¡É¤Ï¡È²ã¡É¤Î°ÕÌ£¤À¤¬¡Ä¡Ä¡©
¡ØDEATH STRANDING MOSQUITO¡ÊWorking Title¡Ë¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢Æ±¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤ÏA24¤Ë¤è¤ë¼Â¼Ì±Ç²è²½´ë²è¤â¿Ê¹ÔÃæ¡£Â³Êó¤òÂÔ¤È¤¦¡£