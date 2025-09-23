トヨタ新型「低燃費コンパクトカー」に大反響！ レトロ風内装に「“昭和の高級セダン”を思い出させて懐かしい」の声も！ “高級感＆渋さ”アップの「アクア」純正コーディネートに注目！

「レトロな高級車」風の内装に反響集まる

トヨタは2025年9月1日、人気コンパクトカー「アクア」の一部改良モデルを発表し、同日から販売を開始しました。

今回の改良では、外観が大きく刷新され、まるでフルモデルチェンジを思わせるほど先進的なデザインへと進化しています。

一方で、純正アクセサリーとして昭和の自動車文化を彷彿とさせるレトロな装備がラインナップされており、斬新さと懐かしさが同居する独特の魅力を放っています。

その仕様にネット上では多くの反響が集まっています。

アクアの歴史を振り返ると、初代モデルが登場したのは2011年12月。トヨタが長年培ってきたハイブリッド技術を凝縮し、コンパクトで軽量、かつ高効率なシステムを搭載したモデルとして誕生しました。

当時のエントリー価格は169万円（消費税込、以下同）と手の届きやすい水準に設定され、世界トップクラスの低燃費性能とあわせて多くのユーザーに支持されてきました。

その後、2021年7月に2代目となるフルモデルチェンジが行われ、現行モデルへと進化。

そして今回の一部改良では、エクステリアが大幅に手直しされ、フロントフェイスは横長にシャープな造形を与えたヘッドランプと、一直線に伸びる「ハンマーヘッドデザイン」によって、未来感を前面に押し出した仕上がりとなっています。

全長4080mm×全幅1695mm×全高1485mm、ホイールベース2600mmというボディサイズに、最高出力91PS、最大トルク120Nmを発揮する直列3気筒1.5リッターエンジンを搭載。

特にXグレードではWLTCモード燃費34.3km／Lを達成し、実用性の高さも際立ちます。

そんな先進的なアクアの内装に、あえてレトロな魅力を添えるのが純正アクセサリーの数々です。

例えば「インテリアパネルセット」は茶木目調のデザインを採用し、センターパネルと前席のひじ置き部分を上品に演出。

シルク印刷で再現された木目は、昭和の高級車を思い起こさせる重厚感を漂わせ、車内に落ち着いた雰囲気を与えます。

価格は3万800円とされています。

また、シート周りに注目すると「ハーフシートカバー（デラックスタイプ）」がラインナップ。

真っ白なレース素材は昭和のタクシーや高級車を連想させ、ブラックを基調とした現代的な内装とのコントラストが鮮烈です。

難燃性の素材を使用し、フィット感にも優れているため実用性も兼備。

価格は1台分で1万3200円で、全グレードに対応しています。

さらにユニークなアクセサリーとして「アシストグリップ」が用意されている点も見逃せません。

往年の高級車の後席によく装備されているアシストグリップですが、アクアにはヘッドレスト取付タイプ（1万6500円）、シンプルタイプ（6270円）、つり革タイプ（4840円）の3種類を展開。

見た目の懐かしさに加え、乗員の利便性も向上させるアイテムとなっています。

このように、改良型アクアは未来を感じさせるエクステリアと、昭和を思わせるアクセサリーという相反する要素を融合させることで、幅広い層に訴求できるモデルへと仕上がっています。

実際にネット上でも注目を集めており、「逆に新鮮」「シートカバーは昭和の高級セダンを思い出させて懐かしい」「意外にも似合っている」「内装もオジジっぽくて渋い」「木目パーツは高級感アップしてイイね」といった声が寄せられています。

また「新しいデザインが予想以上にかっこいい」「ハンマーヘッドになってモダンになった」など、進化を果たしたアクアに対するコメントも見られました。