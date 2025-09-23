9月22日、目黒蓮（28）がイタリア・ミラノへ向かうため成田空港に姿を見せた。9月24日から開催される自身がブランドアンバサダーを務めるフェンディの「‘26年春夏 ウィメンズ・メンズコレクション」への参加を予定している。

空港で目黒は、メンズ・ファッション＆ライフスタイル誌『GQ Japan』の取材を受け、「ミラノでやってみたいことは、美味しいピザを食べたいです」と、旅の楽しみを語っていた。

さらに、フェンディのトータルルックをまとっていた目黒は、今回のファッションのポイントをこう解説していた。

「今回のコーデのおすすめポイントは、このフェンディ フラックスというバッグです。これ、すごい使いやすくて可愛いなって思っているのと、ここの横にリスのチャームと餃子のチャームをつけていて、遊び心をちょっと取り入れてみました」

リスと餃子のチャームを身に着けるという“遊び心”は目黒にとって定番のスタイルのようだ。

「`24年6月にフェンディのショーに参加するため、羽田空港に現れた際は、トートバッグにつけたクマのチャームと、おにぎり型のミニバッグで洒落っ気を出していました。

今回、目黒さんが付けていたフェンディのアイコンバッグであるバゲットを持ったリスのチャームは『フェンディ ファーレット チャーム』というもので、お値段179300円だそうです。また餃子のチャームは『ダンプリン チャーム』というもので、販売価格は90200円です」（芸能関係者）

可愛いらしいチャームが多くの人々の心を掴み、Xでは絶賛する声があがっている。

《ほんまに目黒くんリスと餃子ってどういうこと？？すぎる》

《FENDI身に纏う目黒くんリスと餃子のチャーム可愛いすぎてにこにこした》

《目黒くん今回はカジュアルめだね！高級餃子かわいい》