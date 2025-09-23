¡Ö39ºÐ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«!? ¸µ¥®¥ã¥ë¤¬ÊÌ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÈþÄ²¥¹¡¼¥×¤Îºî¤êÊý
¤¨¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë2»ù¤Î¥Þ¥Þ¡© ¤Û¤ó¤È¤Ë¥Î¡¼¥Õ¥¡¥ó¥Ç!?
¡Ö39ºÐ¡¦¥Î¡¼¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈ©¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎÌÚ²¼¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤â²½¾Ñ¿å¤âÈþÍÆ±Õ¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÅÉ¤ë¤Î¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Çºî¤Ã¤¿¥ª¥¤¥ë¤À¤±¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä²³è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÈÆâÂ¦¤«¤é¤ÎÈþÍÆ¡É¤Ç¡¢¤³¤Î¤ªÈ©¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
20ºÐ¤Îº¢¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·«¤êÊÖ¤¹°Å¹õ´ü¤À¤Ã¤¿ÌÚ²¼¤µ¤ó¡£¥®¥ã¥ëÉ÷¥á¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿20Ç¯Á°¤È¡¢ÈþÄ²¤Ë¤á¤¶¤á¤¿¸å¤È¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Ç¤¹¡£
¢¡1Æü1²ó¤Î¥¹¡¼¥×¤Ç¡¢Ä²¤òÀ°¤¨¤ë
¤½¤ÎÌÚ²¼¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤¬Äó¾§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÈþÄ²±ÉÍÜ¥¹¡¼¥×¡¡°ìÀ¸¤â¤Î¤Î¥ì¥·¥Ô60¡Ù¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡¢ÌÚ²¼¤¢¤ª¤¤´Æ½¤¡¢2025Ç¯´©¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¶¨²ñÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎÌÚ²¼¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢2012Ç¯¤«¤éÈþÄ²±ÉÍÜ³Ø®¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ¿ôÎß·×¤Ï16000¿ÍÄ¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö2¥ö·î¤Ç¡Ý3Ô¡ÊÂÎ¸³¼ÔÊ¿¶Ñ¡Ë¡×¤Èëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃø½ñÎß·×¤Ï7ËüÉô¡£¤½¤ó¤ÊÌÚ²¼¤µ¤ó´Æ½¤¤Î¥¹¡¼¥×¥ì¥·¥Ô¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿´¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¢¡ÈþÄ²¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤ÈÅÁÅýÄ´Ì£ÎÁ¤Ç
ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥×¡£¤ª¼ê·Ú¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î¼ïÎà¤Î¿©ºà¤ò°ìÅÙ¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²Ð¤ò¤È¤ª¤¹¤³¤È¤ÇÌîºÚ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ½ñ¡£°ì»®¤ÇËþÂ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤¤¡¢ÊÝÂ¸¤â²ÄÇ½¡£¥³¥Ä¤ÏÈþÄ²±ÉÍÜ³Ø®¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤À¤±¤Ç¤¹¡£
ÈþÄ²±ÉÍÜ³Ø®¤È¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿©¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿©Ê¸²½¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈþÄ²¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Í×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¿·¤·¤¤¿©»öË¡¡×¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¡ÖÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤äÅÁÅýÄ´Ì£ÎÁ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡Ö¿©¤Ù¤ëÈþÍÆ±Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±ö麴&¤·¤ç¤¦¤æ¹í¡£¤ß¤½¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢¿Ý¤Ê¤É¤Î¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÈ¯¹ÚÄ´Ì£ÎÁ¡£¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ä°¡Ëã¿ÎÌý¡¢ÊÆÌý¤Ê¤É¡¢¥ª¥¤¥ë¤â¸·Áª¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¡¼¥×¤Ç»È¤¦¡Ö¤À¤·¡×¤Î¼è¤êÊý¤âÅÁ¼ø¡£¤¤¤Á¤«¤é¤À¤·¤ò¼è¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤á¤ó¤É¤¦¤¯¤µ¤½¤¦¡¢¤È¶²¤ì¤ë¤Ê¤«¤ì¡£ºï¤êÀá¤äº«ÉÛ¤Ê¤É¡¢ºàÎÁ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¤·¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç2¡Á3ÆüÊÝÂ¸¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±ö麴¤â¤·¤ç¤¦¤æ¹í¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥ì¥·¥Ô¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹í¤ÏÄ²Æâ´Ä¶²þÁ±¤Ë¤Ò¤ÈÌò¤â¤Õ¤¿Ìò¤âÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡´ðËÜ¤ÎÄ´ÍýË¡¤Ï¡¢¾¯¤·¤Î¿å¤Ç¾ø¤·¼Ñ
ÈþÄ²±ÉÍÜ³Ø®¤Î´ðËÜ¤ÎÄ´ÍýË¡¤Ï¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡£¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¡¢¡Ö¾¯ÎÌ¤Î¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ëÄ´ÍýË¡¡×¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÁÇºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÊÑÀ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢Æù¤äµû¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯»Å¾å¤¬¤ë¡×¡Ö¹â²¹¤Ç¤ÎÄ´Íý¤äÌý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»þ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÏ·²½°ø»Ò¤Ç¤¢¤ëAGEs¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤°¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤«¤¿¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¡£ËÜ½ñ¤«¤é¼ê½ç¤òÈ´¿è¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
1. Æé¤«¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÂç¤µ¤¸2¤Î¿å¤òÆþ¤ì¤ë¡£
2. ÌîºÚ¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤ò½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡£
3. ¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¤Î±ö¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤Õ¤êÆþ¤ì¤ë¡£
4. ¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
5. ÌîºÚÎà¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¤¢¤È¤Ï¿©ºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈþÍÆ¸ú²Ì¤È·ò¹¯¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤«¤é¡¢¹í´Ø·¸¤â¼ê´Ö¤âÉ¬Í×¤Ê¤·¡¢º£¤¢¤ëºàÎÁ¤Ç¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ì¥·¥Ô¤ò¤Ò¤È¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È²Ð¤â»È¤ï¤º¤Ë¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¤â°Â¿´¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ÀÝ¤ì¤ë
½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¤â²¿¤â¤ä¤ëµ¤¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÆü¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¤µ¤Ð´Ì¤Î¥«¥ó¥¿¥óÎä¤ä½Á¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö39ºÐ¡¦¥Î¡¼¥Õ¥¡¥ó¥ÇÈ©¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎÌÚ²¼¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤â²½¾Ñ¿å¤âÈþÍÆ±Õ¤â»ý¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÅÉ¤ë¤Î¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Çºî¤Ã¤¿¥ª¥¤¥ë¤À¤±¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä²³è¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡ÈÆâÂ¦¤«¤é¤ÎÈþÍÆ¡É¤Ç¡¢¤³¤Î¤ªÈ©¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
20ºÐ¤Îº¢¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¼¹Ãå¤·¤Æ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·«¤êÊÖ¤¹°Å¹õ´ü¤À¤Ã¤¿ÌÚ²¼¤µ¤ó¡£¥®¥ã¥ëÉ÷¥á¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿20Ç¯Á°¤È¡¢ÈþÄ²¤Ë¤á¤¶¤á¤¿¸å¤È¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÌÚ²¼¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤¬Äó¾§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡ØÈþÄ²±ÉÍÜ¥¹¡¼¥×¡¡°ìÀ¸¤â¤Î¤Î¥ì¥·¥Ô60¡Ù¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡¢ÌÚ²¼¤¢¤ª¤¤´Æ½¤¡¢2025Ç¯´©¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¶¨²ñÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Ç´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ÎÌÚ²¼¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢2012Ç¯¤«¤éÈþÄ²±ÉÍÜ³Ø®¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸ÅÌ¿ôÎß·×¤Ï16000¿ÍÄ¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö2¥ö·î¤Ç¡Ý3Ô¡ÊÂÎ¸³¼ÔÊ¿¶Ñ¡Ë¡×¤Èëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÃø½ñÎß·×¤Ï7ËüÉô¡£¤½¤ó¤ÊÌÚ²¼¤µ¤ó´Æ½¤¤Î¥¹¡¼¥×¥ì¥·¥Ô¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¿´¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¢¡ÈþÄ²¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤ÈÅÁÅýÄ´Ì£ÎÁ¤Ç
ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥×¡£¤ª¼ê·Ú¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î¼ïÎà¤Î¿©ºà¤ò°ìÅÙ¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²Ð¤ò¤È¤ª¤¹¤³¤È¤ÇÌîºÚ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ½ñ¡£°ì»®¤ÇËþÂ´¶¤òÆÀ¤é¤ì¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤¤¡¢ÊÝÂ¸¤â²ÄÇ½¡£¥³¥Ä¤ÏÈþÄ²±ÉÍÜ³Ø®¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤À¤±¤Ç¤¹¡£
ÈþÄ²±ÉÍÜ³Ø®¤È¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿©¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¿©Ê¸²½¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈþÄ²¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Í×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤¿¿·¤·¤¤¿©»öË¡¡×¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÆñ¤·¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢¡ÖÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤äÅÁÅýÄ´Ì£ÎÁ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×ÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡Ö¿©¤Ù¤ëÈþÍÆ±Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë±ö麴&¤·¤ç¤¦¤æ¹í¡£¤ß¤½¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢¿Ý¤Ê¤É¤Î¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÈ¯¹ÚÄ´Ì£ÎÁ¡£¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ä°¡Ëã¿ÎÌý¡¢ÊÆÌý¤Ê¤É¡¢¥ª¥¤¥ë¤â¸·Áª¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¡¼¥×¤Ç»È¤¦¡Ö¤À¤·¡×¤Î¼è¤êÊý¤âÅÁ¼ø¡£¤¤¤Á¤«¤é¤À¤·¤ò¼è¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤á¤ó¤É¤¦¤¯¤µ¤½¤¦¡¢¤È¶²¤ì¤ë¤Ê¤«¤ì¡£ºï¤êÀá¤äº«ÉÛ¤Ê¤É¡¢ºàÎÁ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ß¤Þ¤¹¤·¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç2¡Á3ÆüÊÝÂ¸¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±ö麴¤â¤·¤ç¤¦¤æ¹í¤â¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¥ì¥·¥Ô¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´·¤ì¤Æ¤¤Æ¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹í¤ÏÄ²Æâ´Ä¶²þÁ±¤Ë¤Ò¤ÈÌò¤â¤Õ¤¿Ìò¤âÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡´ðËÜ¤ÎÄ´ÍýË¡¤Ï¡¢¾¯¤·¤Î¿å¤Ç¾ø¤·¼Ñ
ÈþÄ²±ÉÍÜ³Ø®¤Î´ðËÜ¤ÎÄ´ÍýË¡¤Ï¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¡£¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¡¢¡Ö¾¯ÎÌ¤Î¿å¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç¾ø¤·¼Ñ¤Ë¤¹¤ëÄ´ÍýË¡¡×¤Î¤³¤È¡£
¡ÖÁÇºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÊÑÀ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢Æù¤äµû¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯»Å¾å¤¬¤ë¡×¡Ö¹â²¹¤Ç¤ÎÄ´Íý¤äÌý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿»þ¤ËÈæ¤Ù¤ÆÏ·²½°ø»Ò¤Ç¤¢¤ëAGEs¤ÎÈ¯À¸¤òËÉ¤°¡×¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤«¤¿¤Ï¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¡£ËÜ½ñ¤«¤é¼ê½ç¤òÈ´¿è¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
1. Æé¤«¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËÂç¤µ¤¸2¤Î¿å¤òÆþ¤ì¤ë¡£
2. ÌîºÚ¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤ò½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÊÂ¤Ù¤ë¡£
3. ¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¤Î±ö¤òÁ´ÂÎ¤Ë¤Õ¤êÆþ¤ì¤ë¡£
4. ¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
5. ÌîºÚÎà¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤ê¡£
¤¢¤È¤Ï¿©ºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈþÍÆ¸ú²Ì¤È·ò¹¯¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤«¤é¡¢¹í´Ø·¸¤â¼ê´Ö¤âÉ¬Í×¤Ê¤·¡¢º£¤¢¤ëºàÎÁ¤Ç¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ì¥·¥Ô¤ò¤Ò¤È¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È²Ð¤â»È¤ï¤º¤Ë¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Ë¤â°Â¿´¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬ÀÝ¤ì¤ë
½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¤â²¿¤â¤ä¤ëµ¤¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÆü¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö¤µ¤Ð´Ì¤Î¥«¥ó¥¿¥óÎä¤ä½Á¡×¤Ç¤¹¡£