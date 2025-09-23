石破茂首相の退陣表明にともない、9月22日、自民党総裁選が告示された。昨年の前回選にも出馬した5名が争うことから、「リベンジ戦」ともいわれるこの戦いで、最若手ながら大本命とされるのが小泉進次郎氏（44）だ。

【写真】「”坊ちゃん刈り”にセーラー服」小泉進次郎氏の貴重な小学生時代

小泉氏といえば5月、米の価格高騰が社会問題になる中で急きょ、農林水産大臣に抜擢された。就任するや否や、随意契約による政府備蓄米の放出をスピード決断した。

こうした"決断力"に注目が集まったことが記憶に新しい一方、昔からの"進次郎構文"のイメージも切っては離せない。SNS上においては〈発言に内容がない〉〈外交戦を切り抜けられない〉〈進次郎が首相になったら日本終わり〉など、批判的なコメントも多数投稿されている。

では実際、賛否あるこの政治家を近くで見てきた人たちは今なにを思うのか。NEWSポストセブンは小泉氏の故郷であり選挙区の横須賀市を取材した。

「小泉氏は地元の私立小学校である関東学院に入学し、エスカレーター式で大学まで卒業した。20年近く地元で過ごした後、米コロンビア大学大学院で政治学の修士を取得。その後、米国シンクタンクの日本支部で働いていた時期もあります。

その後、キャッチーな短いフレーズで国民に語りかける"ワンフレーズ・ポリティックス"で一世を風靡した父・小泉純一郎元首相（83）の私設秘書を経て、民主党政権時代だった2009年に初当選を果たした。小泉家は地元・横須賀において代々続く政治一家で、小泉氏はその4代目にあたります」（全国紙政治部記者）

そんな小泉氏の生家は、横須賀市三春町の住宅街にある。10年ほど前にリフォームされたものの、元は戦前に建てられた古風な日本家屋だったという。この家から、徒歩で30秒もかからないところにあるのが、小泉家と親交の深い「中込理容店」だ。

9月上旬、記者がこの店を訪ねると、80代の店主が取材に応じてくれた。

大の支援者ゆえの"本音"

「3〜4歳の頃から、小学4年生くらいまでお手伝いさんとよく来ていましたよ。夏はスポーツ刈りで、冬は坊ちゃん刈り。私のことは『おばちゃん』と呼んでいたね。お父さん（純一郎氏）もここで切っていたんですよ。

やっぱり、おじいちゃんもお父さんも政治家だからかな。普通の子とは違う、なにか光るものは感じましたよ。子どもながらに話し方がお利口だったし、少し大きくなってからもリーダーシップのようなものがあった」

この女性は元々、自民党員かつ後援会の一員であり、公私ともに小泉家を近くで見てきたという。取材中、小泉氏の写真が貼られたアルバムを記者に見せながら誇らしそうに語る一方、総裁選について尋ねると「応援はしているんだけど……」と本音を漏らした。

「実は前回の（総裁選）もね、"ハズレくじ"になるから出ない方がいいと思っていたの。そもそも、自民党自体が大変な時期だから。それが、今は去年よりも風当たりが厳しいときでしょう。もともと地元にいた人はもちろん応援しているけど、私は今出馬するのはもったいないんじゃないかとも思うんです。

周りが囃し立てたり、おだてたりする人が多いのもわかるけど、やりすぎはよくないわ。進ちゃんはまだ総理には若いんじゃないの」

取材を終えて記者がその場を去ろうとすると、「いつかはこの国を背負うリーダーになってほしいです」とも言い添えた。

麻生太郎元首相が小泉氏に「俺だったらお前の年で火中の栗は拾わねぇな。頑張れ」という声をかけたことが報じられてもいるが、"若すぎる"小泉氏への不安の声は政界にも多い。

「出馬表明が遅くなったのは、なるべく露出を減らしてボロを出さないようにするためだと言われています。政策通の高市氏に、要職を歴任し経験と実績に秀でた林芳正氏、小泉氏がまともに論戦して勝てる相手ではありません。ここからは"好感度"や"知名度"ではカバーできない問題も多々出てくるでしょう」（前出・全国紙政治部記者）

果たして小泉氏には、"若さ"をカバーして瓦解寸前の自民党で総裁を担う器があるのだろうか。

後日公開する記事では、小泉氏の"モテモテ時代"や"愛犬家エピソード"を知る地元の支援者が、総裁選へ買って出た同氏への私見を語る。