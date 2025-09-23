人気者がその活動を止めると発表するとき、「活動休止」「解散」「卒業」など様々な表現で発表されてきた。どんな言葉で伝えられても寂しさを感じさせるものだが、3人組テクノポップユニットのPerfumeがメジャーデビュー20周年記念日に発表したコールドスリープ宣言は、寂しさだけではない、ちょっと不思議な感覚をおぼえさせた。臨床心理士の岡村美奈さんが、「コールドスリープ」という言葉が使われたことによる効果を分析する。

【写真】発表前日のインスタグラム投稿。のっちの前に置かれていたのは…。他、3人の美脚があらわな写真等も

＊ ＊ ＊

“コールドスリープ”という言葉を用いて、3人組テクノポップユニットPerfumeが12月31日をもってグループ活動の休止を発表した。活動休止ではなくコールドスリープ（人工冬眠）とは、Perfumeが表現してきた世界感を感じさせる粋な言葉選びだ。

例えばスーパー銭湯アイドルの「純烈」のような昭和を感じさせるグループがこの言葉を使っても似合わないだろう。だが彼女たちが表現してきた世界感にはぴたりと当てはまる。彼女たちの歌やダンス、最新のCG技術を使ったパフォーマンスや映像にふさわしい感じがするのは、活動休止という言葉よりSF映画などでよく使われてきたコールドスリープだ。それは感性という主観的な感じ方を研究する「感性心理学」みたいなもので、物事をどう感じるのか。その感じ方がどのように成り立っているのかに関係する。Perfumeの持つ唯一無二で独特の世界感が好きなファンは、この言葉に違和感がなかったはずだ。

この言葉には彼女たちの思いも沢山つまっていたようだ。公式サイトで発表されたコメントを読むと、そう表現した意図がよくわかる。コメントの文章には「自分たちが胸を張って”輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため、私たちは2026年からPerfume一度 コールドスリープ します」とある。

NHKの番組「サイエンスZERO」では、コールドスリープを”人工冬眠”と呼んでいた。究極の省エネ状態で生き抜く方法であり、時間を超えて冬眠した時そのままの状態を維持できるもので、実現に向けて研究が進められているという。Perfumeの公式サイトのコメントには、「『輝いている私たちを歴史に残すこと』 それはPerfumeの夢のひとつでした」と書かれている。輝いている自分たちの姿をそのまま人々の記憶に残しておきたい、そう願ったからこそ、彼女たちは活動休止という言葉を使わなかったのだろう。

活動休止という表現にはネガティブなイメージがつきまといやすい。これまでいくつのも芸能グループが活動休止という言葉を使って休みに入ったが、背景にあったのは疲れやストレス、違和感、メンバー間の意志の相違など。マイナス要素を感じさせるものが多かった。そうして休んでしまえば、一瞬でもグループとしての輝きは失われてしまうし、SNS上にはいらぬ噂やまことしやかな憶測が流れるかもしれない。

「Perfumeはどんな形になっても3人でいれば一生Perfume」

「その中で長く人生を共にしていくなら、より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました」

本音をいえば、長い下積み生活とメジャーデビューしてからの20年間、休むことなく走り続けてきたのだから、休みを取りたくなるのも、自分を見つめ直したくなるのも当然だろう。だが「一度も休まずずっとPerfumeを続けてきたので、それぞれの人生に少し時間をもらえたら、嬉しいです」というマイナス要素を一切感じさせないコメントは、彼女たちの休みがメンバーやグループにとってプラスの要素になることを印象づける。コールドスリープは未来をポジティブに捉えるための言葉でもある。

「”新しいPerfume”になるため、それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っている」という彼女たち。活動を再開した時にこれまでの輝きが失われていることはない。ファンの皆さんを失望させることはない。3人はそう信じているからこそ、コールドスリープ（人工冬眠）という言葉を使ったのだろう。

人工冬眠まであと3か月ちょっと。もう少しだけ、彼女たちのパフォーマンスを楽しめそうだ。