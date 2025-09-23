¡Ø¤¤¤¤¥Ïー¥È¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯Á°¸þ¤¤Ê¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC ÇòÀÐ¾°µ×¿·´ÆÆÄ¤¬²ñ¸«¡Ú¹âÃÎ¡Û
¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Ï¡¢¼Ç¤¤·¤¿½©ÅÄË»á¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ³¤³°¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÄ¹¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿ÇòÀÐ¾°µ×»á¤¬¿·¤·¤¤´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î23Æü¡¢½ÕÌîµåµ»¾ì¤ÎÎý½¬²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿ÇòÀÐ¾°µ×¿·´ÆÆÄ¤Ï¹áÀî¸©½Ð¿È¤Î49ºÐ¡£ÌÀ¼£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ËÅÏ¤ê¡¢Âç³ØÂ´¶È¸å¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¥×¥ìー¡£27ºÐ¤Ç°úÂà¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ç¶ÐÌ³¤·¤¿¤¢¤È¥µ¥Ã¥«ー»ØÆ³¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÎFC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î12ºÐ°Ê²¼¤Î¥¹¥¯ー¥ë¥³ー¥Á¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó½÷»Ò1Éô¥êー¥°¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£2017Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎËÜÅÄ·½Í¤Áª¼ê¤Î¸Ä¿ÍÊ¬ÀÏ´±¡¢2022Ç¯¤«¤é¤Ï¥Ù¥ë¥®ー2Éô¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³¤³°¤ÇÄ¹¤¯·Ð¸³¤ò¤Ä¤ó¤Ç¤¤¿ÇòÀÐ´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£²ó¤Ï¤¸¤á¤ÆJ¥êー¥°¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇòÀÐ´ÆÆÄ¤Ïº£¸å¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÁª¼ê¤Î¥Ïー¥É¥ïー¥¯¤¹¤ë»Ñ¤È¤ä¤Ï¤ê¤¤¤¤¥Ïー¥È¤ò»ý¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯Á°¸þ¤¤Ê¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï³¤³°¤Ç¤Î»ØÆ³·Ð¸³¤¬Ä¹¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«»ØÆ³¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤³¤Î¥¯¥é¥ÖµÚ¤Ó¼ÒÄ¹¤Ë¤¤¤¿¤À¤ÂçÊÑ´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢´ÆÆÄ¸òÂå¤ÎÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿½©ÅÄÁ°´ÆÆÄ¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï―
¢£¡Ö²áµî¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¤Î¤Ï¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤ò¤¹¤ë¡£Áª¼ê¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏºÇÄã¸Â¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ä²»³Ú¤Ê¤É¡¢À³Ê¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«¸Ê´ÉÍý¤ä°Õ¼±ÉÕ¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¥¯¥é¥Ö¤È¤Î·ÀÌó´ü´Ö¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¡¢¤Þ¤º¤ÏÏ¢ÇÔ¤òÃ¦½Ð¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò¾å¾ºµ¤Î®¤Ë¾è¤»¤ë¤¿¤áÇòÀÐ´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÇòÀÐ´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤Ï9·î27Æü¤ÎËÌ¶å½£Àï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇòÀÐ´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³Îò¡Û¢¨¥¯¥é¥Ö½êÂ°¤Î¤ß
¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê
2008-2009 FC¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡ËU6-U12 ¥¹¥¯ー¥ë¥³ー¥Á
2011-2012 CD¥µ¥ó¡¦¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¡´ÆÆÄ
2013-2014 CE¥µ¥Ð¥Ç¥ë¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¡¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È
2014-2015 CF¥¬¥Ð¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¡¡¡¡¡¡¡¡CF¥Ð¥À¥í¥Ê¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á
2015-2017 CE¥¨¥¦¥í¥Ñ¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
¡¡¡¡¡¡¡¡CE¥¨¥¦¥í¥Ñ¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¡´ÆÆÄ
2018-2019 ¥¨¥¯¥»¥ë¥·¥ªー¥ë¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á ·ó ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È
2019-2021 ¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®ー¡ËU21¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®ー¡Ë¥È¥Ã¥×¥Áー¥à»ÃÄê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥³ー¥Á
2021-2022 KMSK¥Ç¥¤¥ó¥º¡Ê¥Ù¥ë¥®ー¡Ë¡¡¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
2022-2023 KMSK¥Ç¥¤¥ó¥º¡Ê¥Ù¥ë¥®ー¡Ë¡¡´ÆÆÄ
2024-2025 ¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Ö¥í¥à¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È