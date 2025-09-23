ÃøÌ¾ÊÛ¸î»Î¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîà»à¤Ë·ôáÅö»ö¼Ô¤È¹ðÇò¡Ö²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¡×
ÃæÂçË¡²ÊÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎÌîÂ¼½¤Ìé»á¡Ê63¡Ë¤¬23Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾ðÊó¥é¥¤¥Ö¡¡¥ß¥ä¥Í²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ55Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÆþ¾ì·ô¤Ï½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»Ä¤ê¤Î³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤ÎÆþ¾ìÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ö»à¤Ë·ô¡×ÌäÂê¤ÎÅö»þ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
10·î13Æü¤ËÊÄËë¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬»Ä¤ê20Æü´Ö¤ÎÆþ¾ìÍ½Ìó¤¬´°Çä¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Æþ¾ì·ô¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤éÆþ¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¡Ö»à¤Ë·ô¡×¤¬113ËüËç°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£ÌîÂ¼»á¤Ï¡Ö»ä¤Í¡¢ÄÌ´ü¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ß¥ä¥Í²°¤Î½ª¤ï¤ê¡ÊÈÖÁÈÀ¸¼ýÏ¿½ªÎ»¸å¡Ë¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Í½Ìó¤ò¤¤¤í¤¤¤í¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢Á´Á³¹Ô¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì²¿¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡¢´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤¡¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£