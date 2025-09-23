インターホンの向こうから聞こえたのは―まさかの「特大ニャーン」でした。



【写真】踏み台で背伸びし、画面に顔を向ける猫さん

SNSに投稿された“猫のインターホン対応”画像が注目を集めました。



投稿したのは、猫4匹と暮らすもきゅさん（@anchan20180825）。「また勝手にインターホン出てセールスの人に特大ニャーンかましてた」とユーモラスにつぶやき、フォロワーから「羨ましいセールスマン」「子どものイタズラかと思ったら猫だったなんて！」と驚きと笑いの声が寄せられました。



セールスマンもビックリ「お母さんいるかな？」

インターホンに出たのは、猫のリリちゃん。画面越しに「ニャーン」と応対したところ、相手のセールスマンは「お母さんいるかな？」と返答。どうやら子どものイタズラだと勘違いしたようで、飼い主さんが「すみません、猫です」と伝えると大層驚かれたといいます。



リリちゃんは過去にも同じような“インターホン対応”をしたことがあり、フォロワーからは「なかなかの知能犯」「うちの子もやります！」と共感コメントが続出しました。



止まらぬ“悪行”も…美猫ゆえに許される？

飼い主さんによれば、リリちゃんは「割ったお皿3枚」「ティッシュ1箱無駄」「米櫃の中にう●ち1回」など、やんちゃエピソードに事欠かない存在。それでも「美人だから許しちゃう」と笑いながら日常を綴っています。



フォロワーからは「うちの子も同じことをやった」「ティッシュは箱ごと出されます」など、共感を超えて“猫あるある”を語り合う場にもなっています。



ネットの声「押しに行きたい衝動が…！」

投稿には次のような声が寄せられています。



「特大ニャーンいただきたい！」

「インターホン押しに行きたい衝動が止まらない」

「セールスどころじゃなくなる」



中には「インターホンの何がそんなに魅力なのか…」と疑問の声もあり、猫の不思議な習性に多くの人が首をかしげています。



猫×テクノロジーが生む“日常の笑い”

セールスの対応はストレスになりがちですが、リリちゃんにかかれば一転して笑いと癒やしに。飼い主さんは「今年もやられました」と苦笑いしながらも、日常を明るく彩る愛猫との暮らしを発信しています。



インターホン越しに聞こえる特大ニャーン。思わぬ来客も猫好きにとっては“ご褒美”なのかもしれません。



（まいどなニュース特約・渡辺 晴子）