¡¡¸µV6¤ÇÇÐÍ¥¤Î²¬ÅÄ½Ú°ì¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ò¶¯¤¯Êú¤¤·¤á¹ç¤¦»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°Â¿´¤¹¤ë¡×¤ÈÃ»¤¯Åº¤¨¤é¤ì¡¢°½Ìî¹ä¤ÈÊú¤¤·¤á¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö30th BUSAN International Film Festival 17-26 September 2025¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¤¢¤ê¡¢³ø»³¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¤Î°ì¥³¥Þ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤ÏNetflixºîÉÊ¡Ö¥¤¥¯¥µ¥¬¥ß¡×(11·îÇÛ¿®)¤ÎÀ¤³¦½é¾å±Ç¤Ç±Ç²èº×¤Ë½ÐÀÊ¡£°ìÊý¤Î°½Ìî¤Ï¼ç±é±Ç²è¡Ö¶ò¤«¼Ô¤Î¿ÈÊ¬¡×(10·î24Æü¸ø³«)¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤¿¤áË¬´Ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Îà¹ë²Ú2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿Ãç¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡¼¡×¡Ö¤È¤Ï¸À¤¨²¬ÅÄ¤µ¤ó¼ªÀÖ¤¤¤Ã¤¹¤è¡×¡Ö²¬ÅÄ¤¯¤ó¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¤¥«¥é¥ÀÂç¤¤¯¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í!!¡×¡Ö»ÕÈÏ¤¬¥Ç¥ì¤Æ¤ë¡¡¹¬¤»¤¬É½¾ð¤«¤éÏ³¤ì½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Ï¥°¼Ì¿¿¡¡¤Ë¤ä¤Ë¤ä¤·¤Æ¤Æ¡¢³Ú¤·¤½¤¦!¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£