男の手には現金「日本語で鍵がないと慌てていた」強盗致傷事件で男2人逃走中…カメラに犯行映る
９月２２日昼過ぎ、北海道深川市の住宅に男２人が侵入して現金などを盗み、近所の男性を車でひいて逃走しました。
室内に設置されたカメラには犯行の一部始終が映っていました。
無人のリビングに突然現れた赤い手袋をつけた男。
その後、別の男も加わり２人で室内を物色します。
男の手にはケースに入った現金も確認できます。
事件があったのは深川市音江町豊泉の住宅です。
２２日午後２時まえ、男２人が留守中の住宅に侵入し、現金などを奪って車で逃走しました。
連絡を受けた知人の男性が駆けつけたところ、車で逃げようとする男２人を見つけました。
（林記者）「逃げる車を捕まえようとサイドミラーに手をかけていたところ、車に挟まれてけがをしました」
逃げようとする男２人を見つけた知人の男性は、逃走進路を防ぐため自分の軽トラックを家の前に停車させます。
男性はその後、軽トラックから降りて、男２人が乗る車のサイドミラーを掴みながら追いかけましたが、車はそのまま逃走。
男性は男２人の車と停車させていた軽トラックの間に挟まれて、下半身を打撲するけがをしました。
（けがをした男性）「小柄な男の人２人。日本語で（車の）鍵がないっていう風に慌てていた。許せるわけもないし少しでも早く見つかってほしい」
この家の住人も驚きを隠せません。
（家の住人）「１万１０００円とカメラを持っていかれた。泥棒なんて絶対ないだろうと思っていたのでびっくりしました」
警察は強盗致傷事件として逃げた男２人の行方を追っています。