９月２２日昼過ぎ、北海道深川市の住宅に男２人が侵入して現金などを盗み、近所の男性を車でひいて逃走しました。



室内に設置されたカメラには犯行の一部始終が映っていました。



無人のリビングに突然現れた赤い手袋をつけた男。



その後、別の男も加わり２人で室内を物色します。



男の手にはケースに入った現金も確認できます。



事件があったのは深川市音江町豊泉の住宅です。



２２日午後２時まえ、男２人が留守中の住宅に侵入し、現金などを奪って車で逃走しました。





この家に住む５３歳の男性は当時外出中でしたが、室内のセキュリティー機器が反応したため、近所に住む知人の男性に様子を見に行ってほしいと連絡。連絡を受けた知人の男性が駆けつけたところ、車で逃げようとする男２人を見つけました。

（林記者）「逃げる車を捕まえようとサイドミラーに手をかけていたところ、車に挟まれてけがをしました」



逃げようとする男２人を見つけた知人の男性は、逃走進路を防ぐため自分の軽トラックを家の前に停車させます。



男性はその後、軽トラックから降りて、男２人が乗る車のサイドミラーを掴みながら追いかけましたが、車はそのまま逃走。



男性は男２人の車と停車させていた軽トラックの間に挟まれて、下半身を打撲するけがをしました。



（けがをした男性）「小柄な男の人２人。日本語で（車の）鍵がないっていう風に慌てていた。許せるわけもないし少しでも早く見つかってほしい」



この家の住人も驚きを隠せません。



（家の住人）「１万１０００円とカメラを持っていかれた。泥棒なんて絶対ないだろうと思っていたのでびっくりしました」



警察は強盗致傷事件として逃げた男２人の行方を追っています。