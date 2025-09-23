Ä«Çµ»³¤¬9¾ì½ê¤Ö¤ê¤Ë´Ø¼è¤Ç¾¡¤Á±Û¤··è¤á¤ë¡ÖÌÀÆü¤«¤éµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡×¤È»Ä¤ê5ÈÖ¤Ë½¸Ãæ
¡¡¡þÂçÁêËÐ½©¾ì½ê10ÆüÌÜ¡Ê2025Ç¯9·î23Æü¡¡Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡½½Î¾¤ËÉüµ¢¤·¤¿Ä«Çµ»³¡Ê31¡á¹âº½Éô²°¡Ë¤¬±©½Ð»³¡Ê25¡á¶Ì¥Î°æÉô²°¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¤ÇÇË¤ê¡¢8¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£´Ø¼è¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°Æ¬É®Æ¬¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯½Õ¾ì½ê°ÊÍè¡¢9¾ì½ê¤Ö¤ê¤Î¾¡¤Á±Û¤·¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿¤¢¤·¤¿¤«¤éµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ½¸Ãæ¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹¿È¤ÎÁê¼ê¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò¿©¤¤»ß¤á¡¢°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤¸¤ê¤¸¤ê¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¯Á°¤Ø¹¶¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£²¼¤«¤é¤¢¤Æ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ÉÝ¤¬¤é¤º¤ËÁ°¤Ë½Ð¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÇÔ¤Î»°ÅÄ¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÊÂ¤ó¤À¡£¡Ö·ë²Ì¤è¤ê¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤ê¤¤Ã¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£·ë²Ì¤Ï¼«¤º¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£ÃÏ¸µÉÙ»³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¡ÖËÜÅÚÉ¶¤Ç¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢´¶¼Õ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£