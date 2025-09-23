俳優の福山雅治が２３日、都内で主演映画「ブラック・ショーマン」（田中亮監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに共演の有村架純と登壇した。

福山演じる元マジシャンの主人公・神尾武史が有村演じる姪（めい）の神尾真世と殺人事件の真相に迫る物語。２２日までの公開１１日間で観客動員９６・５万人、興行収入１３・３億円の大ヒットを記録し、福山は「楽しんでいただいているのが、何よりうれしい。この映画が描くことは、日本や世界が抱えている地域経済の問題、同調圧力にも触れていて、多面的な魅力がある。セリフやお芝居で多面的に作ったものが、少しずつ語っていただけるようになった。それがうれしい」と喜びをかみ締めた。

周囲からはマジックを褒められることが多く、「良かったなと思います。５０代の人がやってなかったことが、できている。年を取ると、できなくなることが多いですから。階段なんて１０段くらいでも息が切れる」。最後は「大ヒットだから、まあ、やりましょうか」と語り、コインを使ったマジックを披露。見事に成功させて「“追いショーマン”をお願いします」と複数回の観賞を呼びかけた。