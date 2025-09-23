最下位の新潟が痛恨ドロー…名古屋に０―０　４戦連続無得点＆１２戦未勝利

◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節 新潟０―０名古屋（２３日・デンカＳ）

Ｊ１最下位の新潟がホームで名古屋と対戦し、０―０で引き分けた。

立ち上がりこそ名古屋のペースだったが、前半１５分以降はホームで負けられない新潟が序々にリズムをつかみ、細かなパスワークで攻め込もうとするが、ゴール中央でブロックを組んで守る名古屋の守備陣を崩すまで至らず。前半は０―０で折り返した。

後半の立ち上がりも膠着（こうちゃく）状態が続き、名古屋は後半１２分にＦＷ永井、ＭＦ中山を投入。新潟も同１５分にＦＷモラエス、ＦＷブーダを送り出して攻撃陣に変化を加えた。後半２４分に新潟は左サイドバックの橋本のクロスから連続攻撃を仕掛け、最後は橋本が右足シュート。ここで得た左ＣＫから押し込むがゴールは奪えず。

さらにその後もセットプレーが連続で続いたが決定的なシュートは打てず。後半終了間際にはＭＦ奥村が左サイドからカットインしてシュートを放つもブロックされる。さらにロングスローから圧力をかけるが、ゴールは奪えず、痛恨のスコアレスドローに終わった。

これで新潟は連敗こそ４で止めたが、４戦連続無得点で１２戦未勝利。入江監督は就任後１１戦で２分け９敗となっており、Ｊ１残留へ厳しい状況が続いている。