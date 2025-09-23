ドル円１４７．７０近辺、ユーロドル１．１８００近辺　小動き＝ロンドン為替

　ロンドン朝方、ドル円は147.70近辺、ユーロドルは1.1800近辺で推移している。東京勢が秋分の日で休場となったアジア時間は全般に狭い値幅での取引となっている。ドル円は147.60-147.87、ユーロドルは1.1790-1.1820でのレンジにとどまっている。このあとの欧州時間には一連の英欧ＰＭＩ速報値が発表されるほか、市場の視線はＮＹ時間のパウエル議長講演に集まっており、それまでは動きにくい雰囲気が続きそうだ。

USD/JPY　147.67　EUR/USD　1.1803　EUR/JPY　174.28