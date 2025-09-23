B3湘南ユナイテッドBCは23日、公式サイトを更新。選手個人のSNSを通じた過度なメッセージや、出待ちなどの行為が見受けられるとして注意喚起を行った。

チームは「ファン・ブースターの皆さまへ大切なお知らせとお願い」と題し、「この度湘南ユナイテッドBCでは、選手個人のSNSに対し、過度な愛情表現や私的接触を意図するようなDM（ダイレクトメッセージ）ならびに投稿へのタグ付け・メンション等が、継続的に送られている事案が確認されております」と報告。

また「選手たちは2025-26シーズンに向け、日々準備を進めております」とし、「選手たちが安心してバスケットに集中できるよう、恋愛感情を強く示すようなDM・投稿やプライベートに関する詮索、SNSを通じた過度な連絡や入り待ちや出待ちなどの接触の試みなど、選手たちが不安や恐怖を感じかねない行為等につきましてはどうかお控えいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

遠征時の公共交通機関や公共施設での選手やスタッフによるファンサービスは、「他の方のご迷惑となることから控えさせていたただいております」とし、「ホームゲーム時も同様となり、サイン対応や写真撮影等につきましてはイベント以外では控えさせていたただいております」と改めて記した。

そのうえで「今後このような行為が散見される場合は、クラブとしてしかるべき措置を取らせていただく場合がございます。またイベント等を中止せざるを得ない場合もございます」と伝え、「日頃よりマナーをお守りいただいている方がたくさんいらっしゃる中、このようなお願いをするのは大変心苦しくありますが、選手たちとの距離感について一定の節度を持つということにご配慮いただき、改めて選手たちのコンディション管理にご理解とご協力を賜りますよう重ねてお願い申し上げます」と注意喚起した。

また、禁止とされている運営会社・チーム関係者・ファン・ブースターに対する暴言やSNSでの誹謗中傷行為も確認されているとし、「そのような発言、行為が確認された場合には、関係機関と連携し、必要に応じて法的措置を含めた対応や、今後の湘南ユナイテッドBCに関わる全ての試合、イベント、店舗等へのご来場をお断わりする場合がございます」と明記。

最後に「B3リーグならびにクラブで定める観戦ルール等を遵守していただき、健全なスポーツ文化の発展のためにも、すべての方にとって安心で快適な観戦環境を整えていくためにも、ファン・ブースターの皆さまにおかれましては、お互いを尊重し合い、楽しい観戦環境になりますよう、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」と結んだ。