恋のはじまり!? 自分より身長が高くてムキムキな女性を「ちょっと可愛い」と思い始めて…／葵くんはムキムキ彼女を肯定したい（7）
低身長がコンプレックスのスタイリスト。オラオラ系の服を着る理由は…／葵くんはムキムキ彼女を肯定したい（1）
スタイリストとして働く葵は、160cm弱の低身長と男性のわりに可愛らしい容姿がコンプレックス。女性に間違われたくないがために、髪を銀髪にしていつもオラオラ系の服に身を包んでいました。そんなある日、祖母の頼みで元レスリング選手の真珠（まじゅ）の婚活用の服を見立てることに。高身長で筋肉もムキムキな真珠のために、葵は体型をうまく隠せるワンピースをセレクト。バッチリメイクを施して、婚活パーティーに送り出した葵でしたが――。
コンプレックスを誇りに変えるボーイ・ミーツ・ガールラブ『葵くんはムキムキ彼女を肯定したい』をお送りします。今回は第7回です。
※本記事は内野こめこ著の書籍『葵くんはムキムキ彼女を肯定したい』から一部抜粋・編集しました。
著＝内野こめこ／『葵くんはムキムキ彼女を肯定したい』
