10月31日に公開される森崎ウィンとSnow Manの向井康二がW主演を務める日タイ合作のオリジナル映画『（LOVE SONG）』の特別インタビュー映像が公開された。

参考：Snow Man 向井康二＆森崎ウィンは運命の2人だった “ボーダレス”なBL映画が誕生する予感

本作は、YouTubeで再生回数8億回超えを記録したBLドラマ『2gether』を手がけたウィーラチット・トンジラーが監督を務めたオリジナルラブストーリー。東南アジアにルーツを持つ森崎と向井をW主演に迎え、東京とバンコクを舞台に、異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を描く。

突然の辞令で東京から海外勤務を命じられた研究員・ソウタ（森崎ウィン）は、バンコクで学生時代に想いを寄せていたカイ（向井康二）と再会する。タイでカメラマン兼ミュージシャンとして活躍するカイの姿に心が揺れるソウタ。一方のカイも、学生時代に歌っていた“未完成の歌”をソウタが覚えていることに驚きを隠せない。いつしか2人を繋ぐ歌が再び胸の奥で響き始める。

森崎が演じるのは、バンコクへの海外勤務を命じられた真面目すぎる研究員・ソウタ。向井は、ソウタの初恋の人であり、バンコクでカメラマンをしながら音楽活動を続けている・カイを演じる。

映画『（LOVE SONG）』森崎ウィン × 向井康二（Snow Man）撮影現場特別インタビュー【10.31(金)公開】 公開されたインタビュー映像は、クランクインから1週間経った2人の撮影の合間に収録されたもの。それぞれが演じたキャラクターや共演者、さらに注目シーンなどについて、ありのままに語っている。

森崎演じるソウタのキャラクターについて、2人は「存在がかわいい」で見事に一致。森崎は「脚本を読んで（自分の役を）かわいいなって思いながら、自分、できるのかな」と不安だったという。チャンプ監督が提示したソウタのキャラクター像は“几帳面”。衣類をキッチリたたみ、使った物は元の場所に戻す、自分のルーティンを崩さない人物像。森崎は「僕は真逆で几帳面じゃないから、その（衣類をたたむ）シーンだけは何度も撮り直した」と大笑い。向井も、自身が演じたカイがソウタに「惚れた理由がわかる。几帳面だけどおっちょこちょい。完璧じゃないところが愛されるポイント」と告白。すると森崎も「唯一ソウタが（安心できるのは）カイの前なのかな。カイの前にいると、口角が急に上がる瞬間がある」と、ソウタが好きな人の前だけで見せる“かわいさ”を明かしている。

一方のカイは、写真と音楽で“ケミストリー”を生み出すアーティスト。森崎は「カイは人と違う感性を持っていて、この人といたら自分の人生を広げてくれる、連れて行ってくれるんだろうなって感じがすごくする。そんなカイが屈託のない笑顔を見せたら、キュンとしてたまらない」と思いを馳せると、向井も「（カイは）ソウタの前でしか笑ってない。でもどう笑ってるかはわからない。楽しんでるのもあるし、恥ずかしいのもあるし、いろんな笑顔が混ざっている。それを（森崎に）引き出してもらっている」と森崎に感謝する。

続いて、共演者で印象に残っていること聞かれると、最初に名前を挙げたのは2人にとって、“大ベテランの大スター”であるジン役の及川光博。“ミッチーさん”とすでに呼んで仲良くしている向井に、まだ“及川さん”としか呼べていない森崎は嫉妬しつつも、自分は“ウィンウィン”と呼ばれていると自慢げ。過酷な撮影でも何も文句を言わない及川を見て、「より好きになった」という向井。森崎も人生の相談話を持ちかけた時に「疲れているにも関わらず、ちゃんと一つ一つ深く答えてくださって。“ミッチーさん”と共演できたことは大きい」と、敬意を口にする。また、話はタイキャストにもおよび、向井は、タイキャストとの撮影中のエピソードも披露している。

映像内では、見どころシーンにも言及。カイがついに“未完成の曲”をソウタの前で歌うライブシーンを挙げる2人。森崎が「（向井が）めっちゃくちゃかっこいい。Snow Manの向井康二じゃ見れない表情を見れる！ こんな表情する？って思う」と興奮気味に語ると、向井も「Snow Manを忘れながら撮ってます」と手応えをにじませた。

最後に2人から、「（皆さんのお気に入りのシーンは）映画館で見つけてください！」とメッセージが投げかけられ、インタビュー映像は締め括られた。（文＝リアルサウンド編集部）