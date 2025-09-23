連敗は止めたが、12戦未勝利。J１最下位の新潟がホームで名古屋とスコアレスドロー。無失点は12試合ぶり
リーグ戦で４連敗＆11戦未勝利。J１で最下位に沈むアルビレックス新潟は９月23日、J１第31節で名古屋グランパスとホームで対戦した。
立ち上がりは拮抗した展開で、徐々にホームチームがペースを握る。持ち前のビルドアップとパスワークで、局面を前に進めていく。相手ゴールに迫る場面も増やしたが、名古屋の堅い守りをなかなか切り崩せない。
両サイドに起点を作り、果敢にクロスを供給するも、高さで勝る相手守備陣に跳ね返される。思うようにフィニッシュに持ち込めず、前半は０−０で終える。
迎えた後半、集中したディフェンスで名古屋の攻撃を凌ぎながら、先制点を狙いにいく。60分には先発したMFの島村拓弥、高木善朗との交代で、FWのマテウス・モラエス、ブーダを投入。期待の助っ人２人でギアを上げようとする。
ポゼッションで優位に立つなか、とりわけ左サイドの橋本健人が多くのチャンスを演出。だが、いずれもモノにできない。
結局、試合は０−０でタイムアップ。新潟は12試合ぶりのクリーンシートで連敗を止めたが、最後まで１点が遠く、白星は掴めず。これで12戦未勝利となった。
