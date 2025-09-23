Da-iCEや新浜レオンが高校生達とコラボパフォーマンス！NHK『うたコン 秋 大切なあなたへ贈る歌』放送決定
多彩なジャンルの音楽を、生放送・生歌唱で、幅広い世代に届けるNHK『うたコン』。9月30日放送回では、「秋に聴きたい“大切な人へ贈る歌”」をテーマに、豪華出演陣がNHK大阪ホールから生放送で様々な歌とパフォーマンスをお届けする。
■時代を超えた切ないラブソングをオリジナル＆カバーで
時代を超えた定番として愛される夏川りみ「涙そうそう」や一青窈「もらい泣き」を披露。さらにDa-iCEの花村想太と大野雄大が「夏の終りのハーモニー」を、うたコン初登場となる今注目の若手俳優で歌手の東啓介が、欧陽菲菲の「ラヴ・イズ・オーヴァー」と切ないラブソングの名曲をカバーする。
■昭和の大作詞家・星野哲郎の生誕100年を記念した企画に注目
生放送のある9月30日は、昭和の大作詞家として名高い星野哲郎の生誕100年の日。星野哲郎を恩師と慕う島津亜矢が、星野作品の傑作・北島三郎の「風雪ながれ旅」を万感の思いを込め熱唱する。北島三郎からのメッセージも必見だ。
■平成の大ヒットソングをオリジナルアーティストが熱唱
今年でデビュー25周年を迎えた矢井田 瞳の「My Sweet Darlin’」、さらにデビュー40周年を迎えるバブルガム・ブラザーズが番組初登場。彼らの代表曲である大ヒットナンバー「WON’T BE LONG」を生で披露する。
■Da-iCEと新浜レオンと高校生達が紡ぐ最高のパフォーマンスも！
番組後半では、Da-iCEが最新曲「ノンフィクションズ」を、新浜レオンが「Fun! Fun! Fun!」を、高校生たちと共にスペシャルなコラボパフォーマンスを繰り広げる。
さらに、一青窈は「ハナミズキ」をともに生み出した盟友・マシコタツロウ作曲の最新曲「アレキサンドライト」を歌う。そして、シンガーソングライター吉澤嘉代子がうたコン初登場。いま話題を集めるNHK夜ドラ『いつか、無重力の宙（そら）で』のために書き下ろされた主題歌「うさぎのひかり」を、テレビ初パフォーマンスで唄い上げるなど、注目のステージ目白押しだ。
■番組情報
NHK『うたコン 秋 大切なあなたへ贈る歌』
09/30（火）19:57～20：42
※NHKプラスでインターネットでの同時配信／見逃し配信があります。
※10月1日からはＮＨＫ ONE（新ＮＨＫプラス）で10月7日まで配信します。
※NHK大阪ホールから生放送
司会
谷原章介/石橋亜紗アナウンサー
出演
島津亜矢/Da-iCE/夏川りみ/新浜レオン/バブルガム・ブラザーズ/東啓介/一青窈/矢井田 瞳/吉澤嘉代子
VTR出演
北島三郎
曲順
「涙そうそう」 夏川りみ
「もらい泣き」 一青窈
「ラヴ・イズ・オーヴァー」 東啓介 （原曲：欧陽菲菲）
「夏の終りのハーモニー」 Da-iCE （原曲：井上陽水 安全地帯）
「風雪ながれ旅」 島津亜矢 （原曲：北島三郎）
「My Sweet Darlin’」 矢井田 瞳
「WON’T BE LONG」 バブルガム・ブラザーズ
「Fun! Fun! Fun!」 新浜レオン
「ノンフィクションズ」 Da-iCE
「アレキサンドライト」 一青窈
「うさぎのひかり」 吉澤嘉代子
