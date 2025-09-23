Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月23日は、UGREEN（ユーグリーン）の新作アイテム「MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W」がお得に登場しています。

最新のワイヤレス充電規格「Qi2 25W」を搭載したモバイルバッテリーがセール特価でお買い得ですよ。

■この記事で紹介している商品

UGREEN MagFlow Qi2 25W 認証 モバイルバッテリー (10000mAh・30W) USB -Cケーブル内蔵 iPhone17-16シリーズ 25W Magsafe対応 マグネット式ワイヤレス急速充電 ディスプレイ搭載 25Wワイヤレス充電/30W有線充電対応 強力な吸着力 PSE技術基準適合 iOS 26バージョンのスマホに対応 マグネット対応機種に適用 PB773 7,184円 （25%オフ） Amazonで見る PR PR

25W出力でワイヤレス充電が可能。UGREENの「MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W」がお得

2025年9月に発売開始したUGREEN（ユーグリーン）の「MagFlow マグネット式モバイルバッテリー 10000mAh 25W」が25％オフとお得に登場しています。

最新の「Qi2 25W」規格に対応。最大15W出力だったQi2からパワーアップし、最大25W出力でワイヤレス充電が可能です。

MagSage対応のiPhoneシリーズの充電に最適で「iPhone 17 Pro Max」なら約38分で50％まで充電が完了。iOS 26バージョン以前の場合は最大15W出力で充電を行います。

強力な17個のマグネットを内蔵しており、9Nの吸着力を発揮。ワイヤレス充電中にズレたり落下する心配もありません。

自動で位置合わせをしてくれるから、くっつけるだけで充電開始とラクラク。充電面はシリコン仕上げで大切な機器に傷が付きにくいように配慮されています。

コンパクトなのでiPhoneのカメラレンズに干渉せず、充電しながら写真撮影やメッセージの返信もできて便利ですよ。

最大30W出力のUSB-Cケーブルを内蔵。パススルー機能で本体とスマホを同時に充電できます

ワイヤレス充電に加えて、入出力に対応したUSB-CケーブルとUSB-Cポートを1つ搭載しています。

これ1つでスマホやワイヤレスイヤホン、スマートウォッチなど最大3台の機器を同時に充電できますよ。

内蔵のUSB-Cケーブルは最大30W出力で急速充電が可能。本体の充電は約2時間で終わります。

パススルー機能も採用。本体を充電しながらスマホを充電できるのは嬉しいですね。

USB-Cケーブルは耐久性に優れており、USB-Cポートにさしてストラップ代わりにも使えます。

大容量の10000mAhで日常使いや長期のお出かけにもこれ1台あればOK！

手のひらに収まるサイズ＆約254gと軽量ながら、10000mAhと大容量。

「iPhone 17 Pro Max」であれば、約1.8回もフル充電ができますよ。

本体側面にLEDディスプレイがあり、バッテリー残量や充電状況が分かるのもGOODです。

本体側面はメタル素材で高級感があり、高い耐久性を備えているのも◎。

過熱や過電流、過充電に関する保護、自動回路遮断など13の安全機能を搭載しているから安心して充電ができます。

日常使いから旅行や出張まで、毎日の充電が快適になるモバイルバッテリーをお見逃しなく！

なお、上記の表示価格は2025年9月23日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

