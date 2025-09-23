イチジクは傷みやすい果物ですが、冷凍保存すれば大丈夫。今回は、農家の娘として旬の野菜レシピを発信しているセリナさんに、そんな冷凍イチジクを使った、「アイスブリュレ」のつくり方を教えてもらいました。必要な材料は、イチジク、砂糖、水だけで簡単！ パリっと食感が楽しい、色鮮やかなデザートのレシピをご紹介します。

パリッと食感！冷凍イチジクのアイスブリュレ

イチジクは傷みやすい果物なので、食べきれないときは冷凍保存をするのがオススメ。冷凍した状態でサッとカラメルをまとわせれば、パリッと香ばしいブリュレ風のデザートがつくれます。

【写真】イチジクは皮ごと半分に

●イチジクのアイスブリュレ

【材料（つくりやすい量）】

イチジク 4個

砂糖 大さじ4

水 大さじ1



【つくり方】

＜事前準備＞イチジクを皮ごと半分にカットし、冷凍する。

（1） フライパンに砂糖と水を入れ弱火で加熱する。再結晶化防止のため、このタイミングでは混ぜないようにする。そのあと、沸々と泡が出て色づいてきたら、フライパンをゆすり混ぜ合わせカラメルをつくる。

（2） 冷凍イチジクに竹串を刺し、（1）のカラメルを切り口にまとわせたらすぐに取り出し、冷ませば完成。アイスやパンと合わせるのもオススメ。ジャムのように濃厚にしたい場合は全体に絡めても。

※ つくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう