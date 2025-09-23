「日本ハム−楽天」（２３日、エスコンフィールド）

日本ハムの宮西尚生投手がＮＰＢ史上４人目となる９００試合登板を達成した。１／３回を無失点だった。

五回１死一、二塁の場面で新庄監督が球審からボールを受け取ると、マウンドへ。スタンドが沸き、左腕がリリーフカーに乗ってマウンドへくるのを出迎えた。そして一声かけて笑みを浮かべた左腕にボールを渡し、背中をポンとたたいた。

ルーキーの宗山に対し、アウトローに投じたストレートで鮮やかに追いこんだ宮西。フルカウントまで粘られると、外角直球を見極められて四球で満塁とピンチを広げてしまった。ここで代打・フランコに変化球を拾われて犠飛で１点を失った。ここで投手交代を告げた指揮官。自ら記念ボードを手渡し、スタンドに向かって一緒に手を振った。ナインは拍手でベテランを出迎えた。その後、玉井が２死満塁のピンチをしのぎ、最少失点で切り抜けた。

ＮＰＢでは岩瀬仁紀、米田哲也、金田正一に次ぐ史上４人目の記録。２００７年度大学・社会人ドラフト３位で日本ハムに入団し、ルーキーイヤーから５０試合に登板した。以降、２０２１年まで１４年連続５０試合以上登板を達成するなど、鉄腕としてチームのブルペンを支えてきた。