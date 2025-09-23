たとえ猫ちゃんが苦手な人であっても、猫ちゃんの大きすぎる魅力には抗えないのでしょうか。改めて猫ちゃんの魅力に再確認できると、大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で5万回以上も再生され、1000件を超える高評価が集まっています。

【動画：『猫を飼うのは絶対に許さない』と言っていた父→猫と暮らし始めた結果…】

溺愛されてすくすく成長中のゼロちゃん

TikTokアカウント「ゼロの日常」に登場したのは、猫のゼロちゃん。飼い主さんたちがいっぱい可愛がっているおかげで、愛情たっぷりにすくすくと育っている猫ちゃんです。

そんな溺愛されているゼロちゃんですが、すんなり飼うことが決まったのではないそう。実は、飼い主さんのお父さんが猫を飼うのを反対していたといいます。ところが、いざ猫ちゃんを飼ってみると…。

猫を飼うのを反対していたお父さんも…

なんと、飼い主さんのお父さんは猫ちゃんを溺愛するように！この日、お父さんとゼロちゃんは一緒に日向ぼっこをしていたそうで、2人共とても幸せそうな様子だったといいます。

飼い主さんいわく、お父さんとゼロちゃんは一緒に昼寝することも多いのだとか。最初は反対していたというお父さんもゼロちゃんの魅力には勝てず、メロメロになってしまったそうです。

2人の幸せそうな表情にホッコリ

結局、今ではお父さんが一番ゼロちゃんを溺愛し、誰よりも構っているのだそう。そんなお父さんの姿を見て、飼い主さんも思わず笑ったそうですが、2人が仲良しな姿を見て嬉しかったことでしょう。

今では、お父さんがゼロちゃんを抱っこして散歩に行くこともあるとのこと。たくさんの愛情を貰って、幸せそうに暮らしているゼロちゃんなのでした。

投稿を見た視聴者からは「猫の魅力を知ってしまったんですね」「優しいお父さんにかわいがってもらえてよかったねぇ！！」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ゼロの日常」では、過保護に愛されてすくすくと育っているゼロちゃんの日常の様子が投稿されています。

ゼロちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「ゼロの日常」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。