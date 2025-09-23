犬と布団の上でくつろいでいると思ったら、よく見ると…？黒猫ちゃんが密かに浮かべていた、猫とは思えない表情が笑えると、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で50万再生を突破し、「黒猫だからバレないと思ってやがる」「猫ってこの口できるんだw」といった声があがりました。

【動画：犬の前にいた黒猫→ズームしてよーく見たら…】

普段は整ったお顔の黒猫ちゃんですが…

TikTokアカウント「@mkcmmkummj」に投稿されたのは、わんちゃんとお布団でくつろいでいた黒猫ちゃんが密かに浮かべていた、猫とは思えない表情をとらえた動画です。

普段の黒猫ちゃんは、くりくりとした大きなお目目が印象的な可愛らしいお顔をしています。眠くなると、どこか物憂げな表情を浮かべるイケメン猫ちゃんに変身しますが、寝ている時にどうしても舌が出てしまうらしく、その安心しきった寝顔のギャップがまた魅力的です。

まさかのキス顔！？

その日、小型犬とともにお布団の上でリラックスしていたという、黒猫ちゃん。向かい合っているふたりの姿は、まるで仲良くおしゃべりしているかのように見えたそうです。一見すると、ほっこりする平和な光景でしたが、よく見ると、黒猫ちゃんの表情がなんともおかしなことになっていたのだとか。

お顔全体が黒いため、ぱっと見では分かりにくかったものの、ズームしてよく見ると、なんと黒猫ちゃんは目をつむり、おちょぼ口になっていたのだそう。そのお顔は、まるで“キス顔”をしているかのようだったといいます。

向けられたわんちゃんは…

それまで何かをかみかみしていたわんちゃんは、なんとも言えないキス顔を向けられていることに気がついたのか、そっぽを向くとその場を立ち去ってしまったのだとか。それでも黒猫ちゃんは、そのままの表情をキープしていたといいます。

小さく丸く開けられたお口は現代アートのようにも見え、なんとも言えない不思議な可愛さがクセになります。

本当に猫ちゃんなのか、疑問を抱かずにはいられない黒猫ちゃんの姿に、5万件以上の高評価がついたこの動画には、「生まれてから34年間猫ずっと飼ってるけど初めて見たこの顔はww」「めっちゃおちょぼ口笑」「キス待ちしてたのにスルーw」「黒だからよく分からんかったから画面近づけた瞬間、今日初めて声出して笑ったありがとう」「目可愛いのに、下の方に行くとブサカワになるの猫としては初めてだ（笑）」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@mkcmmkummj」では、おちょぼ口の黒猫ちゃんの他にも、キジトラちゃんや白サバちゃん、茶トラちゃんなどの猫ちゃんたちが、のびのびと暮らしている日常の様子を楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@mkcmmkummj」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。