“秋元康氏プロデュースアイドル”Rain Tree、グループ内での流行りは“ガチャガチャ”「メンバー同士で教え合ったり」【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】秋元康氏プロデュース・17人組アイドルグループ・Rain Treeが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。
【写真】秋元康プロデュースアイドル、ミニスカで美脚のぞく
アイドルプロジェクト「IDOL3.0 PROJECT」のファイナリストで結成された彼女たちは「3秒ルール」「つまり」「I L U（short ver.）」「恋愛変格活用」の4曲を披露。個性溢れる楽曲で会場を魅了した。
― 「STARRZ TOKYO 2025」セットリストの注目ポイントを教えてください。
葉山莉瑚：今日のセットリストは、1番最初の「3秒ルール」でワッと会場を盛り上げられたらなと思っています。
― 「音楽×ファッションの祭典」にちなみ、私服が一番おしゃれなメンバーは誰ですか？
メンバー：（朝宮）日向か（仲俣）美希ちゃん？
― ファッションのこだわりや、秋冬で気になっているファッションアイテムを教えてください。
朝宮日向：人と被る服があまり好きじゃないので、あまり被らないものを選んだり、アクセサリーがすごく好きなので必ずリングやネックレス、イヤリングをつけたりするのがこだわりです。秋冬のアイテムは、コレクションを見ていると今年もリボン系のアイテムやオーバーサイズのジャケットが多いなと感じたので、一つ欲しいなと思っています。
― 最近メンバーの間で流行っていることはなんですか？
橋本真希：ちょっと前からキャラクターが好きなメンバーが多くて、ガチャガチャを回すのが長い間流行っています。探しているガチャガチャがあるとメンバー同士で教え合ったり、代わりに回したりしています！
― モデルプレスには自分の夢を追いかけている読者がたくさんいます。そういった方々に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
佐藤莉華：自分を信じて最後まで諦めないことだと思います！頑張ってください！
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
【Not Sponsored 記事】
◆Rain Tree「STARRZ TOKYO 2025」舞台裏でインタビュー
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
