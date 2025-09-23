¡ÚGU¤Î¥Ù¥í¥¢¡Û¤¬40¡¦50Âå¤Î¹¤È´¤±¤Ë¤¤¯¡ª ÈÕ²Æ ¢ª ½©¤Ë¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤♡¡Ö¥µ¥Þ¸«¤¨¥³ー¥Ç¡×
40¡¦50Âå¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤°¤Ã¤È¹¤È´¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢º£µ¨ÃíÌÜ¤ÎÁÇºà¡Ö¥Ù¥í¥¢¡×¡£¥Ä¥ä¤ÈÍî¤Á´¶¤¬Âç¿Í¤ÎÁõ¤¤¤ò¾åÉÊ¤Ë¸«¤»¡¢ÈÕ²Æ¤«¤é½©¤Ø¤Î°Ü¹Ô¥·ー¥º¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥Ù¥í¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡¢¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Î¡Ö¥µ¥Þ¸«¤¨¥³ー¥Ç¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£¥Þ¥Í¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¹¤È´¤±¤¬³ð¤¤¤½¤¦¤Ê¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ò¤µ¤Ã¤½¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¤Û¤ó¤Î¤ê¥·¥¢ー¤¬¾åÉÊ¡ª
¡ÚGU¡Û¡Ö¥·¥¢ー¥Ù¥í¥¢T¡×\790¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
Æ©¤±¤¹¤®¤Ê¤¤¥·¥¢ー´¶¤Ç½Å¤¿¤¯¤Ê¤é¤º¡¢½ë¤µ¤¬»Ä¤ëº£¤«¤é½©¤é¤·¤µ¤ò¹â¤á¤é¤ì¤ë¥·¥¢ー¥Ù¥í¥¢¤ÎT¥·¥ã¥Ä¡£Æó¤ÎÏÓ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë5Ê¬Âµ¤ä¤Û¤É¤è¤¤¤æ¤È¤ê¤Î¿ÈÉý¤Ï¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿´¶¯¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¾åÉÊ¤Ê¸÷Âô¤¬¹¤È´¤±¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢¥¸ー¥ó¥º¤«¤é¥¹¥«ー¥È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Àー¥¯¥°¥ìー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥Ùー¥¸¥å¤Î3¿§Å¸³«¡£
¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤òÂç¿Í´é¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¥µ¥í¥Ú¥Ã¥È¤â¡¢¥°¥ìー¤Î¥Ù¥í¥¢T¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤°¤Ã¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë¥·¥Õ¥È¡£¥Ù¥í¥¢¤Î¤Û¤É¤è¤¤¸÷Âô¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ï¥ó¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤¬Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤é¤º±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤òÅº¤¨¤ì¤Ð¡¢ÄÌ¶Ð¤ä»Ò¤É¤â¤Î¹Ô»ö¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥·¥Ã¥¯¤ÊÈ¯¿§ & ¥Ê¥íー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÂç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¡ý
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Ù¥í¥¢¥Ê¥íー¥Þ¥¥·¥¹¥«ー¥È¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹µ¤¨¤á¤Ê¥Ä¥ä¤òÊü¤Ä¥Ù¥í¥¢ÁÇºà¤¬¡¢Áõ¤¤¤Ë¼«Á³¤Ê²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Þ¥¥·¥¹¥«ー¥È¡£¥Ê¥íー¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬½Ä¤Î¥é¥¤¥ó¤ò¶¯Ä´¤·¡¢40¡¦50Âå¤ÎÂç¿Í½÷À¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤ÏÁí¥´¥à¤ÇÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¼ÂÍÑÀ¤âGOOD¡£ÄêÈÖ¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Èº£µ¨¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¤æ¤ë¥·¥ã¥Ä ¡ß ¥Ù¥í¥¢¥¹¥«ー¥È¤ÇÂÎ·¿¥«¥Ðー¤â¤³¤Ê¤ì¸«¤¨¤â
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ùー¥¸¥å¥·¥ã¥Ä¤Ë¥Àー¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ù¥í¥¢¥¹¥«ー¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÊÇÛ¿§¤¬Âç¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥º¥·¥ã¥Ä¤ÇÂÎ·¿¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥«¥Ðー¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥«ー¥È¤Î½Ä¥é¥¤¥ó¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ç¥¹¥Þー¥È¤Ê°õ¾Ý¤òÁÀ¤¨¤½¤¦¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÇÅý°ì¤·¤¿¾®Êª¤È¥Õ¥é¥Ã¥È¥·¥åー¥º¤ÇÈ´¤±´¶¤òÅº¤¨¤ì¤Ð¡¢Äø¤è¤¯¸ª¤ÎÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿¤¤ì¤¤¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³ー¥Ç¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Sara.K