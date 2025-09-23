

杜の街グレース開業3周年記念イベント 岡山・北区下石井

岡山市中心部の複合型商業施設「杜の街グレース」が23日、開業3周年を迎えました。記念イベントが開かれ、多くの人でにぎわいました。

岡山市北区の「杜の街グレース」の開業3周年を記念したイベントです。

テレビ番組のアカペラ大会で優勝した岡山学芸館高校合唱部のミニライブや、「東京デフリンピック」に出場する岡山ゆかりの選手らの壮行会などさまざまな催しが行われました。

会場では、アーバンスポーツのプロによるパフォーマンスも披露されました。

2本の縄を使って跳ぶ縄跳び「ダブルダッチ」と、音楽に合わせて即興でダンスを披露する「ブレイキン」です。

障害物を跳び越える「パルクール」の体験会が開かれました。23日は祝日ということもあり、子どもたちが一生懸命に挑んでいました。

（小学4年生）

「最後の棒をくぐるところが楽しかったし平均台のところはあまりできなかったけど出来た」

（小学5年生）

「緊張感があったけど難しくもなく楽しかったと思います」