浜州市沾化区の太陽光発電プロジェクト。（浜州＝新華社配信）

【新華社浜州9月23日】中国山東省浜州市は近年、「産業で環境保護を促進し、環境保護で産業を振興する」方針を推進している。同市は渤海湾に面し、風力や太陽光などの自然エネルギー資源が豊富で、省内でも最も開発価値のある風力・太陽光発電地域の一つとなっており、現時点で新エネルギーおよび再生可能エネルギーの総設備容量は908万キロワットと、市全体の29.7％を占めている。

浜州市無棣県の太陽光発電プロジェクト。（浜州＝新華社配信）

同市はここ2年間、新エネルギー産業の集積を継続的に推進し、風力発電設備製造や太陽光発電モジュール関連を手がける企業を誘致してきた。同市恵民県にある精密機械メーカーの山東国創精密機械は、ハブやシャフト、ブレードなど20種類以上の風力発電用鋳造製品を生産、加工しており、年間生産量は30万トン、構造部品は3千セット、国内市場シェアは3割を上回る。

浜州市恵民県の精密機械メーカー、山東国創精密機械で作業する従業員。（浜州＝新華社記者／郭緒雷）

同市発展改革委員会の姚振祥（よう・しんしょう）主任によると、地元では豊富な風力・太陽光資源という強みを大いに生かし、資源や産業の構造転換・高度化を推進しているという。同市は現在、専用送電線によるグリーン（環境配慮型）電力の単一ユーザーへの提供、グリーン電力の集約、新型エネルギー貯蔵などの新モデル・新業態に注力。新エネルギー開発・建設を引き続き加速させ、産業発展を新たな方向へ、グリーン化へと向かわせるべく新たな原動力を注入している。（記者/高天）