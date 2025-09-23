人気ゲーム『DEATH STRANDING』、ハリウッドと共同制作で劇場アニメ化プロジェクト始動！
ゲームクリエイター・小島秀夫が創造し世界的人気ゲームとなった『DEATH STRANDING』を、ハリウッド共同制作でアニメーション映画化するプロジェクト『DEATH STRANDING MOSQUITO』が始動。ティザー映像が解禁された。
【動画】新たな名作の幕開けを予感させる！ アニメーション映画プロジェクト『DEATH STRANDING MOSQUITO』ティザー映像
小島秀夫が2015年12月に設立したクリエイティブスタジオ・KOJIMA PRODUCTIONSより、劇場アニメプロジェクトがスタート。
原作となるゲーム『DEATH STRANDING』は、ノーマン・リーダスやマッツ・ミケルセンなど世界的名優たちがキャラクターのモーションキャプチャーを演じて世界的にも話題を呼び、熱狂的なファンを生み出した。
本作の監督を務めるのは、東映アニメーション、プロダクションIG、スクウェア・エニックス等に在籍し、『映画HUGっと！プリキュア・ふたりはプリキュア オールスターズメモリーズ』の監督などを経て、2020年に「ABC ANIMATION STUDIO」を設立した宮本浩史。2D作画と3DCGの垣根を超えた映像表現に挑戦し続ける、アニメーション監督・演出家だ。
このたび、プロジェクト始動に伴い、ティザー映像が解禁。
映像は、水中に沈んだかのように見えた一人の男が目前に何かをみつけ、それに向かってスピードを上げて近づいてきく。アニメーション映画プロジェクトの文字が映し出され、舞台は一転し時雨の降る大地。まるでタールの塊のような獣が暴れている姿が見られ、傍らにはその獣を捕らえようとする男の姿が。
そこに現れる映像の冒頭、水中にいた男…。彼は獣を優しくなでると、捕えようとした男にいきなり殴りかかります。殴り合う二人の激しいアクションシーンの最中、その素顔も露わに…。戦い続ける二人は一体何者でどんな関係性なのか？ そして、その正体とは…？ 詳細は謎に包まれているが、壮大な物語を大いに感じさせるティザー映像となっている。
