向井康二、圧巻のライブシーンに手応え「Snow Manを忘れながら撮ってます」森崎ウィンも驚き「こんな表情する？」
俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二がW主演を務める、日タイ合作のオリジナル映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）。バンコクを舞台に、森崎×向井が“両片想い”の2人を熱演する今作は、昨年、3週間に及ぶタイでの撮影を実施した。クランクインから1週間経った2人が撮影の合間に収録した特別インタビュー映像が解禁した。
【動画】森崎ウィン＆向井康二、お互いが演じた役への“愛おしさ”明かす
今作は、世界的なBLブームをけん引したドラマ『2gether』の立役者であるウィーラチット・トンジラー監督が手掛ける日タイ合作のオリジナルラブストーリー。東南アジアにルーツを持つ森崎と向井を主演に迎え、東京とバンコクを舞台に、異国の地で再会した2人が次第に心通わせていく過程を温かな視点でユーモラスに描く。
森崎演じるソウタのキャラクターについて、2人は「存在がかわいい」で見事に一致。森崎は「脚本を読んで（自分の役を）かわいいなって思いながら、自分、できるのかな」と不安だったという。チャンプ監督が提案したソウタのキャラクター像は“几帳面”。衣類をキッチリたたみ、使った物は元の場所に戻す、自分のルーティンを崩さない人物像。森崎は「僕は真逆で几帳面じゃないから、その（衣類をたたむ）シーンだけは何度も撮り直した」と苦笑。
向井も自身が演じたカイがソウタに「惚れた理由がわかる。几帳面だけどおっちょこちょい。完璧じゃないところが愛されるポイント」と告白。すると森崎も「唯一ソウタが（安心できるのは）カイの前なのかな。カイの前にいると、口角が急に上がる瞬間がある」と、ソウタが好きな人の前だけで見せる“かわいさ”を明かしている。
一方のカイは、写真と音楽で“ケミストリー”を生み出すアーティスト。森崎は「カイは人と違う感性を持っていて、この人といたら自分の人生を広げてくれる、連れて行ってくれるんだろうなって感じがすごくする。そんなカイが屈託のない笑顔を見せたら、キュンとしてたまらない」と思いを馳せると、向井も「（カイは）ソウタの前でしか笑ってない。でもどう笑ってるかはわからない。楽しんでるのもあるし、恥ずかしいのもあるし、いろんな笑顔が混ざっている。それを（森崎に）引き出してもらっている」と森崎に感謝する。
続いて、共演者で印象に残っていること聞かれると、最初に名前を挙げたのは2人にとって、“大ベテランの大スター”であるジン役の及川光博。“ミッチーさん”とすでに呼んで仲良くしている向井に、まだ“及川さん”としか呼べていない森崎は嫉妬しつつも、自分は“ウィンウィン”と呼ばれていると自慢げ。過酷な撮影でも何も文句を言わない及川を見て、「より好きになった」という向井。
森崎も自身の相談話を持ちかけた時に「疲れているにもかかわらず、ちゃんと一つひとつ深く答えてくださって。“ミッチーさん”と共演できたことは大きい」と、敬意を表した。また、話はタイキャストにもおよび、向井は、タイキャストとの撮影中のエピソードも披露している。撮影の合間に話していたこととは。
映像内では、見どころシーンにも言及。カイがついに“未完成の曲”をソウタの前で歌うライブシーンを挙げる2人。森崎が「（向井が）めっちゃくちゃかっこいい。Snow Man の向井康二じゃ見られない表情を見られる！こんな表情する？って思う」と興奮気味に語ると、向井も「Snow Manを忘れながら撮ってます」と手応えをにじませる。ソウタとカイの2人にとっても見事な瞬間となる劇中で披露される圧巻のライブシーンが仕上がったようだ。
最後に2人から、「（皆さんのお気に入りのシーンは）映画館で見つけてください！」とメッセージが投げかけられ、インタビュー映像は締めくくられている。
【動画】森崎ウィン＆向井康二、お互いが演じた役への“愛おしさ”明かす
今作は、世界的なBLブームをけん引したドラマ『2gether』の立役者であるウィーラチット・トンジラー監督が手掛ける日タイ合作のオリジナルラブストーリー。東南アジアにルーツを持つ森崎と向井を主演に迎え、東京とバンコクを舞台に、異国の地で再会した2人が次第に心通わせていく過程を温かな視点でユーモラスに描く。
向井も自身が演じたカイがソウタに「惚れた理由がわかる。几帳面だけどおっちょこちょい。完璧じゃないところが愛されるポイント」と告白。すると森崎も「唯一ソウタが（安心できるのは）カイの前なのかな。カイの前にいると、口角が急に上がる瞬間がある」と、ソウタが好きな人の前だけで見せる“かわいさ”を明かしている。
一方のカイは、写真と音楽で“ケミストリー”を生み出すアーティスト。森崎は「カイは人と違う感性を持っていて、この人といたら自分の人生を広げてくれる、連れて行ってくれるんだろうなって感じがすごくする。そんなカイが屈託のない笑顔を見せたら、キュンとしてたまらない」と思いを馳せると、向井も「（カイは）ソウタの前でしか笑ってない。でもどう笑ってるかはわからない。楽しんでるのもあるし、恥ずかしいのもあるし、いろんな笑顔が混ざっている。それを（森崎に）引き出してもらっている」と森崎に感謝する。
続いて、共演者で印象に残っていること聞かれると、最初に名前を挙げたのは2人にとって、“大ベテランの大スター”であるジン役の及川光博。“ミッチーさん”とすでに呼んで仲良くしている向井に、まだ“及川さん”としか呼べていない森崎は嫉妬しつつも、自分は“ウィンウィン”と呼ばれていると自慢げ。過酷な撮影でも何も文句を言わない及川を見て、「より好きになった」という向井。
森崎も自身の相談話を持ちかけた時に「疲れているにもかかわらず、ちゃんと一つひとつ深く答えてくださって。“ミッチーさん”と共演できたことは大きい」と、敬意を表した。また、話はタイキャストにもおよび、向井は、タイキャストとの撮影中のエピソードも披露している。撮影の合間に話していたこととは。
映像内では、見どころシーンにも言及。カイがついに“未完成の曲”をソウタの前で歌うライブシーンを挙げる2人。森崎が「（向井が）めっちゃくちゃかっこいい。Snow Man の向井康二じゃ見られない表情を見られる！こんな表情する？って思う」と興奮気味に語ると、向井も「Snow Manを忘れながら撮ってます」と手応えをにじませる。ソウタとカイの2人にとっても見事な瞬間となる劇中で披露される圧巻のライブシーンが仕上がったようだ。
最後に2人から、「（皆さんのお気に入りのシーンは）映画館で見つけてください！」とメッセージが投げかけられ、インタビュー映像は締めくくられている。