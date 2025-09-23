元プロ野球選手で、野球解説者やタレントとして活動する元木大介（53）の最新ショットに、「めちゃカッコいい！」「ほんと痩せちゃって心配よ」と様々な反響が寄せられている。

【映像】「痩せちゃって心配」と反響の最新ショット（複数）

2025年4月に、自身のYouTubeチャンネルで「元木大介、激ヤセの真相。全盛期から体重20kg減…一体なぜ激痩せしたのか？」と題した動画を投稿し、心配の声が寄せられているという体調面について話した元木。

「食事面も色んな料理を食べて、偏ってもないし好きなもの食べてるし、ただ量は減りました。で、お酒を抜いた。心配をおかけしたかも分かんないですけど、健康で頑張ってやってますし、無理したダイエットでもない」

7月19日にはInstagramで、ファンからの質問に答える形で、現在の体重が「60kg台」であることを明かしていた。

元木大介の痩せた姿が印象的な最新ショット

9月22日の更新では、「こんばんは〜、久しぶりのお菓子シリーズうまい棒ーーー、蒲焼さん太郎美味しいですよね」とつづり、スラリとした体型が印象的な番組収録での衣装姿や、スタジオでのオフショットを披露している。

元木の最新ショットにファンから「イケおじですね」「お菓子よりも元木さんがスマートになりすぎで心配です」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）