NMB48の元メンバーで、タレントの白間美瑠（27）が21日、Instagramを更新。大自然の中、美ボディあらわなビキニ姿でサウナを満喫する様子を公開し反響を呼んでいる。

【映像】白間美瑠の美ボディーあらわなビキニ姿（複数カット）

これまでにも、全国各地のサウナを紹介するYouTubeチャンネル「&sauna」に出演した際のオフショットをInstagramに投稿してきた白間。プライベートサウナでの水着ショットや、星空の幻想的なサウナを楽しむ姿などを披露してきた。

2025年9月21日の更新でも、「&sauna」で和歌山県を訪れた際のオフショットをアップ。「大自然の中でのサウナ、滝つぼにダイブも最高！そして、初の温冷交代浴も体験、ハマった…また行きたい！」とつづり、美ボディあらわなピンクのビキニ姿でサウナや川を満喫する様子を公開している。

この投稿にファンからは、「大自然で気持ちよさそう。滝いいねぇー」「ピンクの水着が似合う」「たまらん。美瑠さんスタイル良すぎ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）