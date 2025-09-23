歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。お気に入りのお茶の淹れ方を紹介しました。



【写真を見る】【 工藤静香 】 「1番茶の少し苦味の後の甘味に感激します！」 自分流「1番茶の大好きな淹れ方」を公開





工藤静香さんは「時間がある時の1番茶の大好きな淹れ方」と書き出し、「以前、カフェに行った時に教わった淹れ方です。」と動画と共に丁寧に解説しています。





動画には、黒い急須に茶葉を入れ、熱々のお湯を注ぐ様子が写されています。急須は花模様が施された茶色の焼き物で、木製のトレイの上に置かれています。





工藤さんが紹介するポイントは「お湯は熱々！そして1回目に蒸らす時は1分から2分」だと説明しています。2番茶については「1分ぐらいで」と述べており、「お茶屋さんは2分と言っていたかも、でも、それだとちょっと私には苦いかな」とコメントしています。







さらに工藤さんは「1番茶の少し苦味の後の甘味に感激します！」と魅力を語っています。写真からは、白い湯飲み茶碗に注がれた鮮やかな緑茶の様子も確認できます。茶碗には青い模様や花模様が描かれており、茶缶も見えます。全体的に落ち着いた和の雰囲気が伝わってきます。







工藤さんは最後に「是非試してみてくださいね！」と呼びかけつつも、「きっと何度で何分入れるとか決まってると思うのですが、その辺は飛ばしまくりです」と、自身のスタイルでアレンジしていることを率直に認めています。







この投稿に、「濃い感じが好きです お茶落ち着きますよね」「ほっと一息 最近やっとお茶の美味しさがわかるようになりました」「急須で入れるお茶見ると心が和みます」「これからお茶が美味しくなる季節ですね」「心がほっとする時間ですね」「日本茶の淹れ方を知って味わうって大切ですよね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】